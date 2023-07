El PP dice en la tumba de Miguel Ángel Blanco que no permitirá el “blanqueamiento de ETA”

El PP ha asegurado este miércoles que no permitirá el blanqueamiento de ETA durante un homenaje en el cementerio de la parroquia de Faramontaos, en el ayuntamiento ourensano de A Merca, a Miguel Ángel Blanco, asesinado por la banda terrorista hace ahora 26 años y enterrado junto a sus padres en esa localidad gallega.

No vamos a permitir desde el PP el blanqueamiento de ETA, no vamos a permitir que se reescriba la historia de ETA, vamos a proteger a las víctimas, por eso el PP se compromete a que no va a permitir ningún homenaje más a los asesinos de ETA en ningún punto de España, ha dicho la diputada por Ourense Ana Belén Vázquez.

Al acto, en el que se realizó una ofrenda floral, asistieron familiares de Miguel Ángel Blanco y diferentes miembros de la familia popular, como ha dicho el líder del Partido Popular de Ourense, Manuel Baltar, quien calificó a Miguel Ángel Blanco como un icono de la libertad, la concordia y el consenso.

Vázquez, por su parte, ha afirmado que si los restos de Miguel Ángel Blanco están en Ourense fue para ocultarlos de la barbarie y del daño que el propio Migue Ángel, así como sus familiares, tenían que seguir soportando pese a que ETA, efectivamente, ya no mataba.

Por ello, ha insistido en la idea de que los populares no van a permitir el blanqueamiento de la banda terrorista y ha aprovechado para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Es muy doloroso ver cómo en la pandemia los familiares de los presos de ETA pudieron visitar a los presos incluso hasta Andalucía cuando nosotros estábamos encerrados y no podía la gente ir a despedir a sus familiares al hospital, ha dicho.

Mari Mar Blanco no pudo despedir a su padre y a su madre y tuvo que esperar hasta el mes de junio para poder depositar los restos en este cementerio; en cambio, Marlaska tenía un salvoconducto para los familiares de ETA de poder ir a visitarlos a cualquier prisión, ha continuado.

Decir a todas las víctimas que no están solas, que no vamos a permitir que se haga una actualización de la historia a la medida de Bildu y Sánchez porque Sánchez dependa de ellos en el Gobierno, ha continuado antes de finalizar con la frase que entonó toda España tras el asesinato del concejal de Ermua en 1997: Basta ya. EFE

