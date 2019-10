Cs dice a Torra que lo que pase en Cataluña hoy "es responsabilidad suya"

Las dirigentes de Ciudadanos Inés Arrimadas y Lorena Roldán han responsabilizado al presidente de la Generealitat, Quim Torra, de todas las protestas por la sentencia del procés: "Todo lo que pase en Cataluña hoy es responsabilidad suya", ha dicho la líder del partido en Cataluña.

Ambas han atendido a los medios en el Parlament, acompañadas por todo el grupo naranja de la cámara catalana, horas después de conocerse que el Tribunal Supremo condena a los líderes del "procés" con hasta 13 años de prisión.

"Los comandos radicales separatistas han hecho caso al llamamiento de Torra y están calentando las calles y están sembrando el caos en Cataluña", ha asegurado Roldán, que ha alertado de que "hay catalanes que ni siquiera saldrán de casa" porque sienten "miedo y preocupación".

En la misma línea, Arrimadas ha afirmado que hay catalanes encerrados en sus casas "porque no se atreven a salir" y familias "que no se han atrevido a llevar a los niños al cole" por si después no les podían recoger.

"Estamos viendo otro día de caos, otro día de territorio sin ley", ha subrayado Arrimadas, que ha deplorado que haya representantes de ERC y JxCat, los partidos que respaldan al Govern, animando a secundar protestas contra la sentencia.

Arrimadas ha subrayado que desde Cs respetan la sentencia, pero ha agregado que la pregunta ahora es "cuánto tiempo pasara esta gente en prisión" y si recibirán algún tipo de "privilegio".