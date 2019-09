CC dice a Rivera que para desbloquear debe llamar a Sánchez, no a Casado

(Corrige la actualización con referencia NA1296 por error en el titular y primeros párrafos)

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha pedido este lunes al líder de Cs, Albert Rivera, que "si quiere desbloquear" una posible investidura de Pedro Sánchez, llame al líder socialista y no al del PP, Pablo Casado, porque, le ha recordado, es con el presidente en funciones con quien suma la mayoría absoluta.

"Si Rivera quiere desbloquear la situación como ha dicho hoy, tiene que dirigirse, no a Casado, sino a Sánchez, y sentarse con él, porque ellos dos suman mayoría y podrían dar una estabilidad de gobierno y de legislatura", ha afirmado al término de su encuentro con el rey en el marco de la ronda de consultas previo a una posible investidura.

En rueda de prensa en el Congreso, Oramas ha recordado que si esto ocurriera, como hace tres años, y quedara claro el compromiso de cumplimiento del Estatuto de las islas, los nacionalistas canarios apoyarían el acuerdo, según sus palabras.

Por ello, a su juicio, la oferta de Rivera a Casado no es tal, "es un salto al vacío desesperado, y sabe que se va a desangrar por la izquierda o por la derecha si van a elecciones en noviembre".

A la vista de la falta de interlocución entre PSOE y Cs tras la oferta de Rivera, Oramas ha admitido que es "pesimista" de que se pueda llegar a un acuerdo porque "Moncloa no tiene interés en aceptar un gobierno de abstención".

Oramas ha subrayado su sintonía con exdirigentes de Cs como Toni Roldán y Francisco de la Torre, que la formación de Rivera "despreció y arrinconó, y hoy no están en esa fuerza política".

La responsable de CC ha criticado a Sánchez que en estos meses "no haya querido negociar" y ha recordado a los socialistas que su formación avisó tras la investidura fallida que estarían dispuestos "a mover" el sentido del voto si ponían en la negociación "gente del partido con experiencia, no asesores y estrategas electorales", pero "ese guante no lo quisieron recoger".

La diputada de CC ha pronosticado que si se va a elecciones, "el PSOE o el PP pueden tener 15 o 20 diputados más, y Cs y Vox trasladarán esos diputados a esas dos fuerzas, pero nadie va sacar mayoría absoluta y empezaremos de nuevo".

Oramas ha advertido que "se acerca la tormenta perfecta a nivel institucional, económico y político" por acontecimientos como el "brexit", la situación económica y la sentencia del "procés".

Por ello, ha subrayado la necesidad de "poner luces largas, sensatez, generosidad y un presidente del Gobierno que piense que lo primero es el país, después el partido y después él".

"En estos cinco meses, se ha dejado en manos de un estratega electoral, donde lo primero es el líder, luego el partido y después el país", la lamentado.

Oramas ha advertido del "desafecto" y la "frustración" de la ciudadanía en caso de que vuelva a haber elecciones el 10 de noviembre.

En línea con los otros partidos que han acudido hoy a la ronda de consultas, Oramas ha rechazado la mediación del rey, como ha pedido el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para desbloquear la situación. "Lo que le corresponde es escuchar, no opinar", ha zanjado la diputada canaria. EFE

bf-cpg/aag/cda