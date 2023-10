UP dice que Vox presionó para que un texto sobre Israel en el Parlament no incluyera referencias a Palestina

La portavoz de Unidas Podemos en el Parlament, Cristina Gómez, ha atribuido a "presiones de los socios del PP" que una propuesta de declaración institucional y minuto de silencio de los 'populares' en relación a Israel antes del último pleno incluyera, a propuestas de otros grupos, referencias a víctimas de Palestina.

Lo ha explicado Gómez este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha detallado que inicialmente el texto de PP solo condenaba el ataque de Hamas, aunque la portavoz adjunta 'popular', Marga Durán, se mostró abierta a incluir otras referencias pero "no fue posible el acuerdo por la presión de los socios".

"No se puede ser ecuánime. Hay que condenar el atentado de Hamas, pero no se pueden olvidar las décadas de violencia que está sufriendo Palestina", ha señalado Gómez, que ha calificado como "miserable" que no se pudiera alcanzar un acuerdo para la realización de un minuto de silencio antes de la sesión plenaria.

Según ha revelado, todos los partidos, salvo Vox, estaban de acuerdo en ampliar las referencias del texto inicialmente presentado por el PP.