PP dice que "tiene sentido" que Vox presida la comisión de investigación del 'caso Koldo' en Baleares

El PP ha afirmado que "tendría sentido" que Vox presidiera la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' que llevará a cabo el Parlament, puesto que es el grupo que la solicitó, pero que "no hay nada decidido aún".

Así lo ha indicado este lunes la portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en una rueda de prensa en la que ha señalado que su formación no ha comenzado a trabajar en el plan de trabajo de la comisión pero ha insistido en que pondrán sobre la mesa "todas aquellas personas que sean relevantes para dar información de todo lo que ha sucedido, sean del Govern anterior como del actual".

En cuanto a la otra comisión de investigación en este sentido que se debatirá este martes en el pleno del Parlament a instancias de MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas podemos, Durán ha considerado que "no tiene sentido aprobar otra comisión para investigar lo mismo", de modo que los 'populares' votarán en contra.

