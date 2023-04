PP dice que Sáez miente de forma "persistente" y pide que desmienta información sobre filtraciones del examen de Policía

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Albacete, Manuel Serrano, ha lamentado que "con Emilio Sáez quede demostrado una vez más que la mentira continuada y persistente preside el Ayuntamiento de Albacete". Serrano se ha pronunciado así tras conocer la noticia desvelada por el diario El Mundo en la que se asegura que el alcalde albaceteño conocía las posibles filtraciones de exámenes en las oposiciones de la Policía Local.

"En estos días ha quedado demostrado que Sáez miente y toma el pelo a los albaceteños, pero ahora también ha quedado demostrado que mintió a los medios de comunicación el 3 de febrero cuando aseguró en el hall del Ayuntamiento que le avergonzaban unos hechos que acaba de conocer, y nos engañó a todos los concejales en la casa de la soberanía de Albacete, el pleno municipal del 20 de febrero, cuando se escondió en un discurso sin contestar a las preguntas que le planteábamos, sino que terminó diciendo que la verdad brillaba con luz propia. Y tanto que ha brillado", ha señalado, según ha informado el PP en nota de prensa.

El portavoz 'popular' ha criticado que "tener el carné del Partido Socialista en Albacete tenga más ventajas que el de familia numerosa, porque los exámenes de la Policía Local en la sede del Partido Socialista de Albacete y entre cargos del Partido Socialista fluyen como la espuma".

"Al señor Sáez, si le conectamos a la máquina de la verdad, saltan hasta los plomos, no queda ni un fusible", ha lamentado Serrano, que ha recordado que "él dijo que se había enterado de una noticia vergonzosa y vergonzante en ese momento cuando por la noticia de El Mundo ha quedado acreditado que la conocía cinco meses antes".

El portavoz ha recordado que "lo que tiene que hacer una administración es velar por la igualdad de todos los aspirantes, velar porque nadie tenga privilegios y que prime la igualdad, el mérito y la capacidad entre aquellos que invierten mucho tiempo y dinero en prepararse unas oposiciones".

Serrano ha emplazado al señor Sáez a que "hoy mismo desmienta con pruebas claras y contundentes las informaciones que ha publicado El Mundo porque no nos vale con una mera declaración, o que haga las maletas y se marche, que dimita por dignidad y por los albaceteños". Serrano ha calificado de "una auténtica vergüenza" las declaraciones que ha realizado este martes, con las que "lo único que pretende es extender tinta y seguir vendiendo humo".

"No puede seguir un minuto más quien ha permitido que miembros de su Ejecutiva y de su candidatura lo mismo puedan organizar conciertos que pasarse exámenes de oposiciones públicas", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que "no puede seguir ni un minuto más como alcalde cuando se ha demostrado que mintió diciendo que él se había enterado días después de hacerlo público, cuando aquí hay pruebas de que lo sabía cinco meses antes".

En este sentido, Serrano ha preguntado al alcalde "por qué no hizo nada si conocía con tanta antelación estas posibles filtraciones de exámenes a cargos socialistas o si merece la pena seguir mintiendo impunemente a los albaceteños", al tiempo que ha emplazado al señor Sáez a que "se reencuentre con la verdad".

Serrano ha anunciado que "si mañana mismo no desmiente, con pruebas contundentes, la noticia que ha publicado El Mundo, pediremos la convocatoria de un pleno extraordinario para solicitar la reprobación del alcalde y que cada uno haga lo que tenga que hacer porque el Partido Popular no va a abdicar de su responsabilidad, porque si no lo desmiente no debería volver a pisar el salón de plenos, porque es muy fácil pedir disculpas y no enrocarse en la mentira como viene haciendo".