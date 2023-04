El PP dice que proteger el parque de Doñana es "compatible" con mantener la actividad económica de la zona

Sémper dice que la UE no se puede pronunciar sobre la ley de regadíos hasta que no acabe su tramitación en el Parlamento andaluz

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que proteger el parque de Doñana es "compatible" con proteger la actividad económica de los cerca de mil agricultores y familias de la zona. Además, ha indicado que la Unión Europea no se puede pronunciar sobre el proyecto de ley de regadíos hasta que no termine su tramitación en el Parlamento andaluz.

"Lo que dice la UE es que no se puede pronunciar todavía sobre este proyecto de ley hasta que no termine su tramitación y cuando lo haga, cotejará con la sentencia de la UE del año 2014 que afecta directamente a unas decisiones que tomó la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE", ha declarado Sémper al ser preguntado qué hará el PP en caso de que la Bruselas diga que el plan del Gobierno andaluz no cumple la ley para salvaguardar el parque nacional de Doñana.

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Sémper ha recordado que España "tiene más de 100 sanciones impuestas por la Unión Europea, 24 de ellas relacionada con el medio ambiente y una con Doñana". "Todas, gobernando el Partido Socialista, incluso la que afecta a Doñana. Ésta es la realidad que tenemos", ha exclamado.

Sémper ha asegurado que su partido "sigue pensando lo mismo: Doñana no se toca, se protege". Eso sí, ha dicho que la protección del parque natural "es compatible con proteger la actividad económica de quienes allí están trabajando para dar de comer a sus familias" en una situación "absolutamente irrregular".

"Estoy convencido de que el Gobierno de Andalucía será capaz de contarselo así y de hacer que la UE así lo interprete", ha afirmado, para insistir en que Bruselas no se va a pronunciar hasta que no termine la tramitación en el Parlamento andaluz de este proyecto de ley de regadíos.

PROPONE UN PACTO DE ESTADO POR EL AGUA Asimismo, ante la situación de sequía que vive España, Sémper ha criticado que los ministros competentes, el de Agricultura, Luis Planas; y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, no asistieran a la reunión de la mesa de la sequía. "A Sánchez le preocupa más el clima electoral que el clima. España necesita políticas serias y rigurosas", ha aseverado.

Dicho esto, como ya ha anunciado Feijóo, ha defendido un pacto de Estado por el agua que incluye la ejecución con urgencia de todas las obras hidráulicas pendientes declaradas de interés general, incrementar al 90% los anticipos de la PAC, apoyo a los productores afectados, movilización de los fondos de la UE para la modernización de regadíos y la activación de una política europea contra la sequía.