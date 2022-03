El PP dice que a Podemos "le importa más" conservar sus sillones que la paz

El presidente del comité organizador del congreso del PP, Esteban González Pons, ha arremetido contra Podemos por su postura contra el envío de armas a Ucrania y ha asegurado que a la portavoz de este partido, Isa Serra, "le preocupa más conservar los sillones del Consejo de Ministros que la paz en Ucrania".

Es más, el eurodiputado del PP ha hecho notar que "mientras se trata del postureo" en Podemos "son del no a la guerra contra Putin", pero "cuando se trata de que los tiren del Gobierno, de repente, un paso atrás y perdón al PSOE si le han ofendido".

Con estas palabras ha interpretado González Pons que la propia Serra haya negado este lunes que la ministra Ione Belarra hubiera llamado "partido de la guerra" al PSOE por apoyar el envío de armas a la resistencia de Ucrania para hacer frente a la invasión rusa, además de apuntar que en realidad se refería a partidos de derecha.

En rueda de prensa en la sede del PP junto a la coordinadora general de este partido, Cuca Gamarra, ha considerado además "impresentable" que teniendo soldados españoles en las repúblicas bálticas, en Bulgaria y en el Mediterráneo "una parte del Gobierno comprenda las razones de Putin, del asesino y enemigo de la libertad".

En esta misma línea y sobre los miembros de Podemos que integran el Ejeuctivo de coalición, Gamarra ha insistido en reclamar su salida del Gobierno por su papel ante la guerra de Ucrania.

En concreto, la portavoz del PP en el Congreso ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que saque "cuanto antes" a Podemos del Ejecutivo por mantener una actitud con la que a su juicio lo único que hace es "ayudar" a Vladimir Putin.

"No se puede permitir que el discurso de una parte del Gobierno de España sea el discurso de no hacer nada, de no señalar al asesino", ha enfatizado la dirigente del PP, para quien el Ejecutivo tiene que mantener "una única política" tanto en el ámbito de la defensa como en la UE y en la OTAN.

Es más, ha subrayado que el español es el "único" gobierno europeo donde ha tenido lugar una "división de estas características" respecto a la guerra de Ucrania "y por tanto a la defensa de los valores de la democracia y lo que significa Europa".

Entre tanto, la única información que la dirección del PP está recibiendo del Gobierno sobre esta crisis es la proporcionada por el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y referida a "algunos aspectos que tienen que ver con la situación que vive Ucrania y sus ciudadanos", ha dicho Gamarra.