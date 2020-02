El PP dice que los "socios" de Sánchez hacen "un feo" a las instituciones al no ir a la Apertura Solemne en el Congreso

Montesinos asegura que la ofensiva parlamentaria y judicial del PP en 'el caso Ábalos' busca "conocer toda la verdad" de este "escándalo"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este lunes que los "socios" de Pedro Sánchez hacen un "feo" no solo al Rey sino "también a todas las instituciones y a España en su conjunto" con su ausencia del acto de la Apertura Solemne de la XIV Legislatura en el Congreso.

Felipe VI preside este lunes esa sesión solemne en la Cámara Baja, un acto parlamentario en el que por primera vez Podemos se 'estrenará' en el banco azul del Gobierno y al que no acudirán de nuevo los partidos independentistas.

Ante el hecho de que 49 parlamentarios no vayan a estar en la Apertura Solemne en el Congreso, Montesinos ha recalcado que se trata de los "socios de Sánchez". "Con los que han pactado para seguir durmiendo en Moncloa hacen un feo a las instituciones y a España en su conjunto", ha enfatizado, para recalcar que el Rey es el "jefe del Estado" y representa "absolutamente a todos".

El responsable de Comunicación del PP ha indicado que su partido desconoce qué ha pactado Sánchez con los independentistas para lograr ser investido presidente del Gobierno y ha señalado que cualquier diálogo debe producirse en el Parlamento, sede de la soberanía nacional, y no en esa "mesa de diálogo bilateral".

CANCELAR LA REUNIÓN CON TORRA

Tras asegurar que el PP "siempre va a estar ahí por el bien España", ha afeado a Sánchez que no contacte con el líder de la oposición, Pablo Casado, y que se dedique solo a "mirar" a los independentistas.

"Hoy quien manda en Moncloa no es Pedro Sánchez ni siquiera Pablo Iglesias sino un señor que está en la cárcel", ha manifestado, para insistir en que el jefe del Ejecutivo habla de diálogo pero "no descuelga el teléfono" para llamar al líder del PP.

Una vez más, el vicesecretario de Comunicación de PP ha solicitado al presidente del Gobierno que "cancele hoy mismo" la reunión que tiene previsto mantener el próximo 6 de febrero con el presidente de la Generalitat, Quim Torra. "Habla más con Torra que con Pablo Casado", se ha quejado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

"NO SÉ SI ÁBALOS HA DICHO ALGUNA VERDAD"

Además, Montesinos ha señalado que su partido ha iniciado una ofensiva parlamentaria y judicial para aclarar el llamado 'caso Ábalos' tras las reuniones del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Estamos con un Gobierno que está respaldando y avalando a Ábalos. No sé cuantas versiones ha dado ya de su reunión con la número dos de Maduro", ha declarado, para añadir que el PP será "contundente" con este asunto, que "ya no es el caso Ábalos sino el caso Sánchez".

Según ha añadido, no van a "cejar en el empeño de saber toda la verdad sobre este escándalo" porque los españoles "no merecen un ministro que mienta sistemáticamente". "No sé si Ábalos ha dicho alguna verdad", ha exclamado, para añadir que "así lo reconocen incluso en privado dirigentes del Partido Socialista".

RENOVACIÓN DEL CGPJ

En cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montesinos ha indicado que es Pedro Sánchez quien "excluye" la posibilidad de lograr un acuerdo al haber nombrado fiscal general del Estado a la exministra Dolores Delgado, que estaba "en mítines del PSOE hace cuatro días".

"Quién excluye ese diálogo o ese posible acuerdo es el PSOE", ha manifestado, para agregar que el PP está dispuesto a hablar con los socialistas sobre este asunto si es para "despolitizar la justicia y volver al modelo anterior".