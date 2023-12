El PP dice que las cuentas para Medio Rural son "fake" que recogen partidas trampa y engañan a ganaderos

El grupo parlamentario del PP se ha mostrado este jueves muy crítico con los presupuestos de la consejería de Medio Rural y Política Agraria. El diputado Luis Venta Cueli ha asegurado que estamos ante "un presupuesto fake". "No hay mejor manera de definir este proyecto para el medio rural. Estamos ante un ataque de desinformación", ha dicho el diputado del PP.

A juicio de Venta Cueli se trata de unas cuentas fake por varias razones, la primera porque son o hay partidas infladas a sabiendas que lo están. Pero además ha dicho que hay "partidas trampa, hay partidas engaño para los destinatarios".

Hay un presupuesto, sobre todo, que no está pensado en los asturianos que viven en el medio rural y que dista mucho de ser una herramienta que sea útil para solucionar los problemas que viven. Con este presupuesto se vende solución, pero no lo es. No se puede falsear la realidad", ha dicho.

A esta Junta General y, por supuesto, al medio rural, con el objetivo político claro de parecer que cuando no se está apoyando al medio rural. Y digo fe por varias razones. La primera porque son o hay partidas infladas a sabiendas que lo están. Hay partidas trampa, hay partidas engaño para los demás.

Muy crítica se ha mostrado también la diputada de Vox, Carolina López, que ha manifestado que las cuentas presentadas no dan respuesta alguna a los muchos problemas del medio rural, sino todo lo contrario.

López ha acusado al consejero de tratar de maquillar los datos y ha manifestado que lo que se necesitan son buenos gestores y ni el consejero ni el Gobierno socialista lo son. "La baja ejecución presupuestaria demuestra su escasa o nula capacidad de gestión. No sé si por falta de interés, por falta de motivación o simplemente porque es la seña de identidad de las políticas socialistas", ha dicho la diputada de Vox que ha acusado a los socialistas de defender únicamente a la fauna salvaje.

Desde el Grupo parlamentario Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, ha incidido en que para su grupo el sector primario asturiano no es sólo una fuente de riqueza y empleo, sino también un elemento imprescindible para el mantenimiento de la población y ha considerado que el Presupuesto que se presenta va en la línea de defender este sector.

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, de Podemos, ha incidido en que su grupo comparte que los 1.254 millones que se destinan al mundo rural buscan el objetivo de conseguir unas zonas rurales más fuertes conectadas resilientes y prósperas.