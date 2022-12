El PP dice que "no hay nada" para que Muñoz no sea candidata en Marbella

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha asegurado este sábado que "no hay nada" para que la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, no repita como candidata en las elecciones locales de mayo del próximo año.

En rueda de prensa en Córdoba, Repullo ha explicado que, en términos generales, a los alcaldes "no hay que designarlos" y que "repiten" en las siguientes elecciones a no ser que "el candidato no quiera seguir en política o dar un paso atrás", algo que "no es el caso de Marbella".

Repullo ha señalado que el PP de Andalucía hace una "valoración objetiva" sobre el "desarrollo de la actividad" de Muñoz en el Ayuntamiento de Marbella, que ha calificado de "impecable", y, por tanto, "no hay nada, en ningún momento, que de lugar a ninguna duda en la gestión".

Además, ha recordado que la situación de Marbella "era muy complicada" cuando Muñoz llegó a la Alcaldía en 2019 y ha reiterado que su gestión es "impecable" y ha supuesto "un revulsivo" para una de las ciudades "más importantes de Andalucía y España".

Por otro lado, respecto a los candidatos de las capitales de provincia, Repullo ha afirmado que se conocerán oficialmente en la "presentación global" que el PP nacional prepara, posiblemente en Valencia a principios de enero, si bien en Andalucía están "muy avanzados".

"Están prácticamente todas cerradas", ha asegurado Repullo, quien ha confirmado que repetirán los actuales alcaldes de Málaga, Córdoba y Almería y que el resto están "prácticamente cerradas" a falta de "matices".

Por otra parte, el secretario general de los populares andaluces ha criticado el "plan miserable" del Gobierno de reformar los delitos de sedición y malversación "manoseando el código penal" con la "única finalidad" de ponerlo "al servicio del PSOE y sus socios".

Repullo ha denunciado que con esta reforma se quiere "blanquear" los "corruptos" que han "robado en Andalucía hasta 680 millones de euros de los parados" y que "sí que tuvieron un enriquecimiento", ya que se utilizó ese dinero "para mantenerse en el poder durante años".

Por ello, ha criticado la "actitud" del líder del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, quien "en lugar de pedir perdón", lo que haces es "acatar" el "plan" de "sus jefes", ya sea "José Antonio Griñán o Pedro Sánchez".