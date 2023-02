El PP dice que "habrá ocasiones" en las que Pablo Casado participe en actos

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha asegurado este lunes que aunque el partido no contase con el exlíder del PP Pablo Casado en su XXVI Intermunicipal en Valencia "habrá ocasiones" en las que participe en "convenciones del PP". "No le quepa la menor duda", ha recalcado.

El PP buscó dar en Valencia un mensaje de unidad en torno a Alberto Núñez Feijóo reuniendo por primera vez en años en un escenario a los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, que encarnan las dos almas del partido, y sumando al acto a todos sus presidentes autonómicos, en una instantánea donde sobresalía la ausencia de Casado.

Sobre el exlíder del PP, al que Feijóo relevó tras una guerra inédita con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Sémper ha dicho que "no hace falta reconciliarse" porque "no hay necesidad de recomponer lo que no está roto".

El PP argumenta que en la Intermunicipal se quería destacar la experiencia de gestión de los populares y por eso participaron los expresidentes, por haberlo sido del Gobierno, no por haber estado al frente del PP.

"Si nos toca gobernar España el escenario va a ser complejo, muy difícil, necesitamos contar también con quienes tuvieron escenarios iguales o parecidos cuando fueron presidentes del Gobierno", ha apuntado Sémper, que ha destacado el "simbolismo" de que ambos participasen "de una manera conjunta, natural y generando ilusiones".

Por otra parte, Sémper ha evitado valorar las críticas de Consuelo Ordóñez a la intervención parlamentaria en la que Díaz Ayuso dijo al PSOE "que les vote Txapote", el terrorista de ETA que asesinó a su hermano, Gregorio Ordónez, concejal del PP, y tampoco se ha posicionado respecto al lema usado por la presidenta madrileña.

"Ni yo me imagino diciendo esas frases, ni imagino a Isabel Díaz Ayuso diciendo frases que digo yo. Cada uno se expresa de manera diferente, me parece que eso refleja los diferentes perfiles, formas de ser y los diferentes ángulos que tienen de interpretación y manifestación unos y otros dirigentes del PP", ha explicado Sémper.

A renglón seguido ha agregado que intentará ser responsable de sus palabras "y no de las de otros".