PP dice que esperan vuelos con inmigrantes en Valencia y critica a Marlaska

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que se espera la llegada de más vuelos con inmigrantes irregulares en Valencia en las próximas horas según documentación del Ministerio del Interior trasladada a los agentes y ha llamado a Fernando Grande-Marlaska "el ministro de la mentira" y ha dicho que está "enredado" en ellas.

"El día en que el ministro negaba vuelos a la Península, llegaba un vuelo con inmigrantes irregulares a la provincia de Málaga", ha manifestado en conferencia de prensa este viernes Montesinos, que ha añadido que los vuelos con inmigrantes procedentes de Canarias llegaban a otros aeropuertos.

Montesinos ha calificado al ejecutivo nacional como "el Gobierno de la mentira" y ha considerado que no hay que acostumbrarse a que el ministro del Interior y el resto de miembros del Gobierno "no den la cara", sino que deben comparecer, y que Marlaska "va a dar la próxima semana un portazo a la sede de la soberanía nacional y no va a dar explicaciones en la sesión de control".

Se ha referido así a que el titular del Interior "se niega" a acudir al Congreso a dar detalles por esto, lo que ha calificado de "extremadamente grave", y ha insistido en que Marlaska está "acorralado por sus mentiras" y "enrededado en una red de mentiras de la que no sabe salir y se niega a dar la cara ante los españoles para explicar qué esta ocurriendo".

El dirigente popular ha dicho que el titular del Interior debería responder a cuestiones como quién autorizó el traslado de inmigrantes, si se les hicieron pruebas PCR, cuántos vuelos llegaron y llegarán a Málaga, a Andalucía y el resto de la Península y el motivo por el que no hubo comunicaciones con el resto de administraciones y se oculta información a la Junta de Andalucía.

Tras reunirse en Málaga con representantes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Montesinos ha anunciado que solicitarán la comparecencia urgente de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, en el Congreso y que han registrado preguntas para que el Gobierno explique el motivo por el que no quiere un acuerdo con los guardias.

Ha pedido que rectifiquen, se sienten y escuchen sus reclamaciones y ha expresado la adhesión del PP a la solicitud de ese colectivo para que no se les retire el complemento de productividad de 600 euros y se avance en sus reclamaciones salariales. EFE