NA+ dice que el cuatripartito "está celebrando una traición a la democracia"

INVESTIDURA NAVARRA

El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha denunciado que las fuerzas que han apoyado a la socialista María Chivite "están celebrando una traición a la democracia" y ha asegurado que "no tienen nada que celebrar" porque Navarra no la ha votado como presidenta "en ningún caso".,"Lo que está ocurriendo en este atrio de alegrías, de abrazos, es una auténtica vergüenza democrática, es una traición absoluta al pueblo de Navarra", ha afirmado ante los medios de com