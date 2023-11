El PP dice que con su reforma en el Senado busca "mejorar" las leyes y que no se repita lo de la Ley del solo 'sí es sí'

Gamarra acusa al PSOE de "legislar mal" pensando "en sus intereses" y defiende dar más tiempo a los senadores para analizar las leyes

La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha rechazado este viernes que con su reforma del Reglamento del Senado pretendan "obstaculizar" normas como la Ley de Amnistía que negocian PSOE y sus socios y ha indicado que lo que buscan es "mejorar" la calidad legislativa, de forma que no se repita lo que ocurrió la pasada legislatura con la llamada ley del 'solo sí es sí'.

Así se ha pronunciado después de que el Grupo Popular haya presentado una reforma del Reglamento del Senado para dar potestad a la Mesa de la Cámara Alta, donde los de Alberto Núñez Feijóo cuentan con mayoría absoluta, para decidir si es pertinente o no aplicar el procedimiento de urgencia a las proposiciones de ley. De esta forma, los 'populares' abren la puerta a poder dilatar la tramitación de la Ley de Amnistía que podrían registrar en breve los socialistas y sus socios.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, la secretaria general del PP ha rechazado que con su reforma del Reglamento del Senado quieran "torpedear" la ley de amnistía sino que buscan una "mejora de la calidad legislativa" de las normas, dando más tiempo a los senadores para "pedir informes" o "comparecencias".

Dicho esto, ha subrayado que hay un "deterioro institucional" y de "la calidad legislativa" con el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha citado como ejemplo la Ley del 'solo sí es sí', que fue "una nefasta práctica legislativa" que "ha beneficiado a delincuentes".

"El PSOE, desde el Gobierno, ha tomado la práctica de legislar mal, pensando sólo en sus intereses, cuando tiene prisa, cuando tiene un compromiso con alguien, como en estos momentos lo tiene con prófugos de la Justicia, de amnistiarles para que tengan impunidad inmediata y no cumplan ante la ley y, por tanto, no cumplan ante el Estado de Derecho", ha señalado, para recalcar que esas "prisas" del PSOE no son las del Poder Legislativo, que "debe ser responsable".

RECHAZA QUE EL PP PRETENDA "OBSTACULIZAR" LEYES CON ESA REFORMA

En este punto, ha recordado que el PP llevaba en su programa electoral el compromiso de "regenerar la vida pública" para que "se legisle bien y que participen aquellos que deben participar" como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Esas son las cuestiones en las que nosotros queremos incidir, que lejos obstaculizar vienen a engrandecer y hacer que la función legislativa pues sea la correcta", ha manifestado la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo.