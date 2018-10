El PP dice que el Ayuntamiento de Marratxí les impide acceder al registro para "dificultar el trabajo de la oposición"

El PP de Marratxí ha acusado este martes al equipo de gobierno municipal de dificultar el trabajo a la oposición "hasta el punto de no permitirles tener acceso al registro" del Ayuntamiento.

Según ha informado el PP en un comunicado, desde este comportamiento es "una muestra más de la falta de transparencia del alcalde y de sus socios de gobierno".

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Xisco Ferrà, ha considerado que "menos mal que se acaba ya la legislatura de la opacidad" y ha añadido que lamentan que "la transparencia y participación que tanto habían prometido se haya quedado en un simple anuncio, en papel mojado".

Asimismo, los 'populares' han opinado que "el desprecio a la oposición queda evidenciado en que, desde hace cinco meses, el equipo de gobierno no responde ni a las preguntas realizadas en el plenario por el PP" cuando "el plazo establecido por el reglamento municipal es de 20 días".

"Por si fuera poco, hemos recibido con mucha sorpresa las nuevas ediciones de la revista municipal 'Terra de Fang', después de estar inactiva casi dos años, en las que el equipo de gobierno ha decidido unilateralmente no dejar participar a la oposición, ni tan siquiera consultárselo antes de enviar las dos primeras revistas", ha explicado Ferrà.

Por otro lado, ha mostrado su preocupación por el hecho de que Marratxí sea uno de los pocos municipios de Mallorca que no ha facilitado información sobre el sueldo del alcalde. "O no han facilitado los datos, o bien no tienen la firma digital al día; no sabemos cuál de las dos cosas es peor", ha concluido.