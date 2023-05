IU dice que el arresto de la edil de Vox en Parla "es ejemplo del peligro de esa derecha, lo peor de la sociedad"

MADRID, 15 (EUROPA RPESS)

La candidata de IU a la Asamblea de Madrid y 'número dos' de la lista de Alejandra Jacinto a la Comunidad, Carolina Cordero, ha afirmado este lunes que el arresto de una concejala de Vox en Parla en una operación antidroga "es ejemplo del peligro de esta derecha, que es lo peor de la sociedad".

Cordero, que es concejal de Parla, ha señalado que esta noticia publicada hoy "ha impactado mucho" a la ciudad y es "un ejemplo muy gráfico de lo que supone la derecha, de su peligro". "Yo creo que Vox representa lo peor de esta sociedad. Está en las instituciones para sembrar el odio y, en definitiva, sembrar el odio para luego ellos beneficiarse de las instituciones", ha apostillado.

Según ha explicado la candidata, Vox es un partido que está "obsesionado con la seguridad" y que la edil detenida se ha pasado cuatro años "insultándoles" Pleno tras Pleno, "vinculando a la izquierda con la inseguridad y con la delincuencia, señalando a la migración como la responsable de la delincuencia, sembrando el odio y, además, tratando de firmar también el miedo entre los parleños". "Por eso, insisto, es muy impactante; aunque, por otra parte, no nos sorprende tanto, porque ya vamos conociendo a Vox", ha añadido.

La 'número dos' de Podemos, IU y Alianza Verde a la Comunidad quiere que no se pierda de vista a Isabel Díaz Ayuso "pretende tirar de Vox si necesita sus votos, si no consigue esa mayoría absoluta, que por supuestísimo que no la va a conseguir". "Por lo tanto, el 28 de mayo tenemos que tener muy claro que hay que echar de las instituciones a esa derecha que representa lo peor de la sociedad", ha manifestado.

Por último, Carolina Cordero ha animado a todos los madrileños a celebrar San Isidro, "disfrutando de las tradiciones de esta maravillosa ciudad con la mirada puesta en el 28 de mayo.

"Tenemos muy claro que estos días que nos quedan vamos a patearnos toda la Comunidad de Madrid para llevar nuestra propuesta lo más lejos posible y para cumplir con ese objetivo que es echar a la derecha a la ciudad y la región", ha concluido.