Cs dice "poner sobre la mesa" medidas para agricultores frente a un PSOE "sumiso" y el "populismo" de Vox

Ciudadanos ha asegurado este sábado que "vuelve a poner sobre la mesa" medidas para "apoyar a los agricultores" andaluces, frente a un PSOE "sumiso" al Gobierno central y ante el "populismo" de Vox.

Así lo ha señalado el diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Andalucía por la provincia de Jaén y secretario del grupo parlamentario del partido liberal en Andalucía, Enrique Moreno, quien ha reclamado "un frente común" a nivel político, "en defensa de nuestros agricultores y ganaderos, que son el motor económico de nuestra tierra".

Se ha pronunciado tras asegurar que su partido es "el principal aliado" de los agricultores en Andalucía porque "es el único grupo político que ha estado presente en todas y cada una de las movilizaciones que han llevado a cabo nuestros agricultores y ganaderos y lo hemos demostrado nuestro apoyo con numerosas iniciativas parlamentarias".

Asimismo, ha asegurado que la formación ha reclamado en el Parlamento que la propuesta del Plan Estratégico Nacional para la reforma de la PAC en la que trabaja el Gobierno de España se "tenga en cuenta la realidad productiva de cada zona, para que con el nuevo sistema de los ecoesquemas, los agricultores andaluces no pierdan", ya que "Andalucía es la única comunidad autónoma que pierde ayudas cada año con esta nueva propuesta".

Ante esto, ha lamentado que "el PSOE andaluz siga sumiso al Gobierno del señor Sánchez, dando la espalda y dejando abandonados a nuestros agricultores y ganaderos, únicamente por intereses partidistas" y ha puesto en entredicho la postura de Vox "que utiliza a los agricultores de manera populista y que después no realiza ningún trabajo en defensa de ellos".

SEQUÍA EN ANDALUCÍA

El diputado se ha referido también a la "situación gravísima" que está provocando la sequía en Andalucía. "El Gobierno de España no está haciendo los deberes, va a remolque, no ha sido previsor y no llevado a cabo las infraestructuras hidráulicas prometidas en Andalucía para paliar esta situación", ha afirmado Moreno.

Tras esto, ha contrapuesto el trabajo de la Junta que "acaba de poner sobre la mesa una batería de medidas de apoyo al campo andaluz, basada en subvenciones y exenciones pensadas para poder hacer frente a la dura sequía que estamos viviendo".

A estas cuestiones, ha sumado el de la "competencia desleal" y ha defendido que "no podemos permitir que sigan entrando productos agroalimentarios de países extracomunitarios sin cumplir con los requisitos y las mismas condiciones que cumplen los agricultores y ganaderos andaluces".

APOYO A UCRANIA

Por último, el diputado andaluz se ha referido al conflicto bélico y a la crisis humanitaria que se está viviendo en Ucrania. En este sentido, ha recordado las palabras del portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, sobre la "lealtad absoluta al Gobierno de España frente al conflicto", pero ha reclamado un mayor "liderazgo ante la Unión Europea" y que deje de "ir a remolque de los vaivenes de Unidas Podemos".

Al respecto de la acogida de refugiados en Andalucía, ha defendido que "somos una comunidad solidaria y humanitaria y Ucrania necesita nuestro apoyo". De esta forma, ha apuntado que los niños acogidos "serán escolarizados de inmediato" y junto a esto ha puesto en valor el compromiso su partido, "que ha puesto en marcha una campaña para recoger alimentos y productos sanitarios para enviarlos a Ucrania".