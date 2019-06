Díaz sobre investidura: "Los españoles no merecen que todavía nos tengan así"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha dicho este miércoles, ante la incertidumbre sobre la investidura de Pedro Sánchez, que los españoles "no merecen que todavía hoy nos tengan así", y ha subrayado que este tipo de situaciones son las que provocan el "descrédito" de la política.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, la dirigente socialista andaluza ha dicho, al ser preguntada sobre la posibilidad de que Unidas Podemos votara en contra de la investidura, que no quiere "pensarlo ni creerlo".

"No tiene ningún sentido que en este país haya quien todavía no entienda que la única alternativa de gobierno posible en España es el PSOE y que la gente dijo el 28 de abril que quería un Gobierno socialista y con Pedro Sánchez al frente", ha recalcado.

En su opinión, habría que empezar a reflexionar sobre lo que piensan los ciudadanos "cuando ven estos 'numeritos' y dicen: ¡pero qué hacen, si ya hemos votado, hemos decidido, hemos dicho lo que queremos! ¿por qué no se permite que haya un gobierno cuando no hay una alternativa en España?".

Sobre si contempla la posibilidad de una repetición de las elecciones, ha dicho: "Espero que nadie sea tan irresponsable de no permitir que se forme un gobierno cuando no hay alternativa".

Ha insistido en que "lo legítimo, lo razonable y el sentido común que piden los ciudadanos" es que Pedro Sánchez pueda formar gobierno.

"Porque estamos para solucionar problemas, no para crearlos, pero en los últimos años parece que en este país empieza a hacerse normal lo que no es normal, y no es normal tener que repetir elecciones y no dejar que gobierne quien ha ganado las elecciones", ha remachado.

Respecto a si ve razonable que se convoque la sesión de investidura sin tener asegurados los apoyos, ha considerado que Sánchez está actuando "con responsabilidad".

"No va a ser un irresponsable como otros lo han sido en España cuando habiendo ganado las elecciones dijeron 'pase de mí este cáliz, yo no me presento", ha recalcado.

Así, ha defendido que lo "correcto" es someterse a la sesión de investidura, mientras que "lo que va contra toda lógica es estar como estamos en estos momentos".