Díaz secunda las críticas de Ribera al juez García Castellón: "No la he escuchado, pero seguro que acertó"

Cree conveniente que "la independencia judicial sea aplicada en la extensión de lo que ello implica"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respaldado este viernes a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en sus críticas al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón pese a no haber oído, según ha reconocido, las declaraciones de su compañera de Gobierno: "No la he escuchado, pero seguramente acertó completamente".

Esta mañana, Ribera ha criticado que García Castellón tiene "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles" como lo es el actual por la tramitación de la ley de amnistía, tras mantener el juez la tesis terrorista en la causa sobre 'Tsunami Democràtic', en la que investiga al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, por un presunto delito de terrorismo.

Díaz ha coincidido con Ribera, al ser preguntada sobre García Castellón, en que hay jueces que suelen tomar decisiones judiciales en momentos políticos importantes. "Soy prudente, porque no sé qué ha dicho la vicepresidenta tercera, pero bueno, hay algunas resoluciones judiciales que parece que a veces coinciden en tiempos de relevancia política", ha manifestado a preguntas de los medios durante unas jornadas sobre empleo organizadas por el sindicato UGT.

Ha pedido además a cada uno de los poderes del Estado --Ejecutivo, Legislativo y Judicial-- que desempeñen un "buen ejercicio institucional". Dicho esto, Díaz ha expresado que "sería conveniente" que "la independencia como concepto judicial sea aplicada en la extensión de lo que ello implica".