Díaz da el salto para ser la primera presidenta de España sin tutela de nadie

(Corrige en el sexto y séptimo párrafo de la NA7132 la asistencia de Més per Mallorca)

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha hecho finalmente pública su candidatura a las elecciones generales con Sumar, expresando su intención de ser "la primera presidenta" de España, sin ataduras de ningún tipo. "Yo, mujer, no soy de nadie. Estamos cansados de tutelas".

Una advertencia que ha mandado a Podemos, sin mencionarles, pero dejando claro que no va a tolerar que los morados, que no han querido asistir hoy a la oficialización de su candidatura, le marquen el paso.

En un acto multitudinario celebrado en el polideportivo Magariños, en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, Yolanda Díaz ha escrito la crónica de una candidatura anunciada desde hace meses, culminando un proceso de escucha con la sociedad civil por todo el país que puso en marcha en julio pasado antes de tomar la decisión definitiva.

Y la ha tomado después de dudar mucho, como ha reconocido durante su intervención, y sin dejarse amedrentar por el pulso de Podemos ni por las exigencias de los morados, que hasta el último momento han estado presionando a la vicepresidenta para arrancarle un acuerdo por escrito para que se comprometiera a celebrar primarias abiertas cuando llegue el momento de elaborar las listas.

Como eso no ha sucedido, Podemos no ha salido este domingo de Ramos en una foto en la que sí estaba la plana mayor de una decena de partidos, entre ellos IU, En Comú, Más País, Compromís, Equo Alianza Verde, Chunta Aragonesista, proyecto Drago, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Batzarre, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta y las fuerzas europeas Partido Verde Europeo y Partido de la Izquierda Europea.

Més per Mallorca decidió no incorporarse al proyecto de Díaz y, según han informado dirigentes de esa formación a EFE Baleares, no han asistido al acto de esta mañana en Madrid.

Díaz, ante unas 3.000 personas, ha reivindicado sus logros al frente del Gobierno como la subida del SMI, la reforma laboral o la ley que ha permitido regularizar a los riders, y ha reivindicado la política útil, clave para recuperar la esperanza.

Nos estaban diciendo que la política era polarización, era ruido, ha asegurado Díaz, que cree que en Sumar han ido a contracorriente para demostrar que la política con mayúsculas no es eso, sino llegar a acuerdos, como hacen las personas normales en su día a día.

Uno de los grandes retos de Sumar es ensanchar la democracia, cuidarla. Hemos venido aquí a algo muy grande, ha asegurado la vicepresidenta.

Díaz no ha hecho en su discurso una sola referencia al PSOE y sí ha criticado, aunque de pasada, al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para asegurar que en lugar de ofrecer alternativas se dedica a votar en contra de todas las iniciativas del Gobierno: En nuestro país tenemos un partido que representa muy bien al neoliberalismo. Es el que vota en contra de todo.

Ha mandado también un recado a ERC, uno de los socios habituales del Ejecutivo, por no apoyar su reforma laboral en el Congreso: Política no es votar en contra de la reforma laboral con el PP y Vox por puro politiqueo.

La política de verdad es esa que mira a los ojos de las personas humildes pero mira también con mucha forteza, en gallego, a los ojos de los poderosos, ha reivindicado.

Con el mensaje "Empieza todo", la vicepresidenta segunda pone el contador en marcha para armar una coalición transversal y sin siglas, que no se irá concretando hasta después de las elecciones municipales y autonómicas de mayo entre todas las formaciones que se incorporen a Sumar.

Y en el aire está la incógnita de si Podemos, o lo que quede de ellos para entonces, estará con Yolanda Díaz, ya que la ausencia de los morados en el acto de hoy ha generado bastante división en la formación hasta el punto de que algunos dirigentes territoriales han acudido al Magariños a apoyar a la vicepresidenta y otros, que no estaban aquí, han expresado su apoyo a la candidatura.

En el acto de Díaz solo han intervenido representantes de la sociedad civil, con la excepción de la exdiputada socialista Carla Antonelli, que se dio de baja del PSOE por discrepancias sobre la ley trans.

De Díaz ha subrayado que es "pura ilusión", "pura emoción", poniendo en valor su tozudez para conseguir cambios: "Yolanda es la gota malaya que va haciendo el agujerito en la piedra".