Díaz rechaza la ampliación el Puerto de València: "Si hemos declarado la emergencia climática no puede salir adelante"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado este jueves en València su rechazo a la ampliación del Puerto de esta ciudad. "Si hemos declarado la emergencia climática en España, esta infraestructura en València no puede salir adelante", ha afirmado.

Díaz se ha pronunciado así tras participar en una visita organizada por la Comissió Ciutat-Port a la playa de El Saler y a la Albufera de València para que esta entidad le trasladara las consecuencias negativas que prevé que la ampliación portuaria tendrá sobre estos ecosistemas. A ese acto han asistido también el alcalde de València y candidato de Compromís a la reelección, Joan Ribó, y la cabeza de lista de Unides Podem-EUPV a la Alcaldía de la ciudad, Pilar Lima.

La también líder de Sumar ha dado las gracias a esta comisión por la labor que desempeña "en defensa de los derechos ambientales y del bien común", a la vez que ha valorado el trabajo de "las asociaciones ecologistas, sociales" y "también sindicales que no hacen más que demostrarnos que son imprescindibles para ensanchar la democracia".

"Estamos sufriendo una enorme emergencia ambiental y climática", ha afirmado Yolanda Díaz, que ha señalado teniendo en cuenta esas situaciones y "lo que está pasando en el mundo, toda política pública tiene que ser ya política climática". "Cualquier decisión que tomemos en el ámbito económico, social y, por supuesto, ambiental tiene que tener un plan" previsto "desde esa emergencia climática y ambiental", ha dicho.

La vicepresidenta ha manifestado que se debe "tener unidad de acto en todas las políticas públicas" que se desplieguen en España y en el mundo y ha apelado a la coherencia. Así, ha aseverado que si el Gobierno declaró la emergencia climática se ha de ser "coherente con los proyectos que se desplieguen a lo largo y ancho" del país.

En esta línea, ha remarcado que se tiene "la obligación de no compartir modelos portuarios --"no solamente en València" con "un caso absolutamente extraordinario por el impacto que tiene" sino "también en Barcelona", ha precisado" o "infraestructuras aeroportuarias" que llevan a "un viejo bipartidismo que tenía un desarrollo económico y social anclado en viejas políticas y tiempos".

Yolanda Díaz ha considerado que estos tienen que ver con el "desarrollismo económico", la "expropiación de la riqueza ambiental" y la "generación de riqueza para unos pocos que no revierte en el bien común". Tras ello, ha expuesto que el "proyecto de país no puede beber de las fuentes del viejo bipartidismo" y ha insistido en que "hay que ser coherentes" ante "infraestructuras de calado" como "la ampliación del Puerto de València".

En este sentido, ha resaltado que en el Consejo de Ministros ha tenido "la oportunidad de defender" su "oposición" a ella. "Va de modelos económicos y sociales. Si estamos de acuerdo en que estamos sufriendo una enorme emergencia climática y ambiental no podemos permitir la ampliación del Puerto de València. Se ha de ser coherente. No puede ser", ha reiterado.

Yolanda Díaz ha asegurado a los miembros de la Comissió Ciutat-Port que "seguirán contando" con el respaldo del proyecto que representa "para no permitir el desarrollo de estas obras", que, "como me han explicado ahora mismo, no son absolutamente necesarias". "Ni siquiera voy a ejercer hoy de ministra de Trabajo, que podría hacerlo por el impacto social que tiene esta infraestructura. Lo importante es el impacto ambiental" y sobre "la salud pública y la vida de la gente", ha apostillado.

"En el nuevo proyecto de país tenemos que colocar a las personas en el centro", ha agregado la líder de Sumar, que ha lamentado la "desafección ciudadana" a la política y ha dicho que actuaciones como la planteada en el puerto valenciano distancian a "la gente de la cosa pública". "Hemos de ser claros con la ciudadanía, hemos de ser valientes" y "hemos de defender, sobre todo, la vida y la salud pública", ha subrayado.

"DOS MODELOS DE VIDA"

Yolanda Díaz ha remarcado su presencia en València y ha dicho que no estaba en la ciudad "por casualidad", tras lo que ha asegurado que en las elecciones del 28M están en juego "dos modelos de vida". "Un modelo de vida es el que estamos defendiendo hoy aquí, la no ampliación al Puerto de València por razones de emergencia climática y ambiental; y el otro es el del viejo bipartidismo" y "las fuerzas políticas que participen en él", ha concretado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En esta línea, ha hablado del "viejo bipartidismo de las grandes obras, de las cementadas, de la desertización, del pelotazo económico de unos pocos" y de la "corrupción". "Creo que esto es el pasado y que el nuevo país, el nuevo proyecto de país que defendemos mira al futuro, a los derechos ambientales y al futuro de nuestros hijos. "Esto es lo que está en juego hoy aquí en València", ha declarado.