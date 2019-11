Díaz: "Sé que Pedro Sánchez no se va a mover del marco constitucional"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha afirmado este jueves que tiene la "tranquilidad" de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no se va a "mover del marco constitucional" en las negociaciones para formar gobierno.

"Sé que el presidente no se va a mover del marco constitucional, tengo la tranquilidad de que sé que lo está defendiendo, y por eso tuvimos una repetición de las elecciones", ha subrayado Díaz en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, al ser preguntada sobre la negociación con ERC.

Ha recalcado que para ella "solo es asumible la Constitución española, la unidad de España y la igualdad entre todos los españoles", y ha agregado que estará "enfrente" de quienes "están haciendo afirmaciones que pretenden quebrar el consenso constitucional y situar el debate fuera".

Al mismo tiempo, ha lamentado la "falta de generosidad" del Partido Popular y Ciudadanos, que están "enrocados", por lo que "no hay otra alternativa de gobierno en España que la que está planteando Pedro Sánchez".

"La realidad, se quiera ver o no, es que no hay otra alternativa de gobierno en este momento que el acuerdo que han firmado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, PSOE y Unidas Podemos, porque la misma noche electoral y día tras día, el PP y Ciudadanos dicen con claridad que no se van a abstener y que van a bloquear el país", ha recalcado. EFE