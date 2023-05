Díaz (Podemos): Estas elecciones hay que elegir entre miedo, especulación y precariedad o esperanza y derechos

Echenique a Lambán: No pactar con independentistas es decir que tiene que haber una gran coalición o un gobierno PP y VOX

La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, Maru Díaz, ha explicado que el próximo 28 de mayo, jornada de elecciones municipales y autonómicas, se decide si gobierna quien propugna el "miedo", la "especulación" y la "precariedad" o quien apuesta por "soñar con esperanza", defender derechos y blindar servicios públicos y cuidados.

Se ha pronunciado así en el acto central de campaña de esta formación para los comicios del 28 de mayo, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de la Expo de Zaragoza y en el que han intervenido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el coordinador federal de Alianza Verde, Juancho López de Uralde, y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Además, han participado el candidato de Podemos-Alianza Verde a la Alcaldía de Zaragoza, Fernando Rivarés, la candidata a las Cortes por la provincia de Huesca, Marta de Santos, y el cabeza de lista por Teruel a las Cortes, Diego Bayona.

Maru Díaz ha sostenido que el próximo 28 de mayo se va a votar "entre si fortalecemos el derecho a la vivienda o el pelotazo; si creemos que los jóvenes se quieren emancipar o dejamos a los fondos buitres a sus anchas; si defendemos la atención primaria o despedimos a médicos; si subimos el Salario Mínimo Interprofesionales o aplicamos la precariedad".

Ha continuado diciendo que se decide entre "si defendemos los cuidados y permisos o denunciamos ante el Tribunal Constitucional las políticas de conciliación"; si se suben las pensiones o se amplía la edad de jubilación, si se protege el medio ambiente "o regalamos todo el Pirineo, el Matarraña y todo el territorio a la especulación de empresas que roban y se van".

UN BUEN LUGAR PARA VIVIR

Maru Díaz ha puesto sobre la mesa lo conseguido tras cuatro años en el Gobierno, con un Aragón "que es un buen lugar para vivir", ya que es la segunda comunidad autónoma con menos paro, la segunda que menos ha crecido en desigualdad y la que más ha invertido en ayuda de emergencia, "un lugar al que volver y quedarse", con cifras "récord" en becas que han permitido a más jóvenes ir a la universidad.

Ha aportado el dato de que siete de cada diez jóvenes que estudian una carrera se quedan en Aragón y el 90 por ciento trabajan para lo que han estudiado. "En Aragón se vive bien, pero queremos vivir mejor, con mejores salarios y trabajando un poco menos", porque "nuestras vidas necesitan más horas de tiempo para poder disfrutar", también es necesario "mejorar la financiación de los servicios públicos", pagar mejor a los profesores, que la asistencia sanitaria llegue a todo el territorio y "desarrollar el cuarto pilar, los cuidados".

Díaz ha propuesto poner a la salud mental en el centro, favorecer la vivienda pública "porque sin techo uno no puede vivir tranquilo, asegurar la soberanía energética" y que quienes trabajan en el campo puedan vivir, porque ahora "se les paga a pérdidas mientras sube la cesta de la compra".

TENER MEMORIA

La candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón ha pedido tener memoria porque "aun nos duele el 2008, cuando se exilió a una generación entera y se la mandó al paro, se cerraron escuelas" y se precarizó la sanidad.

Según ha dicho, cuando el PP gobierna, "recorta", y cuando está en la oposición "hace ruido", y "mete miedo", y lo que ha ocurrido en Zaragoza "es el comienzo de lo que puede pasar en Aragón", para preguntar si alguien tiene alguna duda de lo que va hacer el candidato 'popular' a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, con el Ebro: "La tubería que le pidan los de VOX o el sacrificio que le digan Ayuso o Feijóo".

Azcón no es un "político noble" porque "ha reventado" sus listas con tránsfugas, y hará en Aragón lo que ha hecho en Zaragoza, la dejará "cuando sus jefes le pidan que se vaya a Madrid".

También ha tenido palabras para el candidato socialista a la Presidencia regional, Javier Lambán, de quien ha dicho que las políticas de izquierdas "se le atragantan un poco", "se avergüenza de nuestro gobierno de colación y nunca defiende las políticas que estamos llevando a cabo en España".

"Sabíamos que no éramos los socios que Lambán quería, pero hemos sido los socios que Aragón necesitaba y vamos a seguir siendo los socios que nuestra gente necesita".

TERUEL EXISTE

Díaz se ha pronunciado también sobre Aragón Existe y su candidato, Tomás Guitarte, "del que solo nos ha quedado claro que va a ser vicepresidente, no sé de que presidente, pero vicepresidente seguro".

A esta candidatura han hecho alusión la mayoría de los que han intervenido en el acto. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reflexionado sobre Aragón Existe: "No le entregaría mi voto a alguien que piensa que da igual que gobierne el PP o el PSOE; eso es una falacia, el bipartidismo hace mucho tiempo que no existe en España y solo hay dos opciones, o una coalición de PP y VOX o una colación en la que esté Podemos".

Además, ha esgrimido, "no da igual gestionar una crisis dejando tirada a la gente y recortado servicios públicos, que hacerlo con un escudo social, y salvar miles de empresa y empleos con los ERTES; el que diga que da lo mismo, está mintiendo".

Belarra ha defendido la "valentía" de Podemos, a quien "no le temblaron las piernas" y "se ha frenado ese atentando medioambiental" que se iba a hacer en Canal Roya.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha apuntado que con Aragón Existe "compartimos qué y cómo", pero en esta campaña también es importante saber con quién se van a defender los proyectos y "¿alguien piensa que se puede ayudar a la España Vaciada pactando con la derecha corrupta?".

ACUERDO DEL TURIA

Echenique se ha referido a CHA, con quien comparten objetivos, pero ha criticado su presencia en el Acuerdo del Turia, con, entre otros, Más País, Compromís y Coalición por Melilla, el partido de Mustafá Aberchán "condenado por compra de votos".

De Javier Lambán, ha comentado: "Compartimos elementos con el PSOE de Aragón", pero "repetir y repetir" que Pedro Sánchez no debería pactar con independentistas "es decir que tiene que haber una gran coalición entre PSOE y PP o un gobierno de Feijóo (PP) y Abascal (VOX); esa es la aritmética".

En esta campaña, "el quién es importantístimo" y "Podemos es la única fuerza política que no pide dinero a los bancos, que no debe nada a los poderosos y no le tiemblan las piernas cuando todos los cañones mediáticos le disparan", y también quien ha tenido la valentía "para poner pide en pared al proyecto para destruir la Canal Roya para beneficio de un puñado de millonarios".

LA MONTAÑA NO TIENE VOZ

El coordinador federal de Alianza Verde, Juancho López de Uralde, ha expresado su apoyo a un equipo de candidatos en Aragón "joven y dinámico", cuya labor ha sido "muy relevante, especialmente en la lucha por el medio ambiente y la montaña".

"La lucha ecologista es difícil y la montaña no tiene voz, pero hemos tenido la suerte de que alguien como Diego Bayona haya dicho: 'Por aquí no van a pasar' y eso no es fácil, cuando estás en un gobierno en minoría", pero "la gente de Podemos se ha interpuesto a esos poderes económicos" y a un presidente autonómico que ha sido "negacionista del cambio climático" para "defender las infraestructuras en el Pirineo".

También ha considerado que el futuro de las ciudades y la lucha contra el cambio climático están muy unidas porque en ellas se produce el 70 por ciento de las emisiones "y seguro que Fernando Rivarés va a trabajar por una Zaragoza más limpia, con más calidad de vida, más naturalizada, para las personas y no para los especuladores". Ha concluido al afirmar que las urnas se han llenar "de votos transformadores y el ese voto es el de Podemos-Alianza Verde".