Díaz pide a Iglesias que no priorice sus intereses personales a los del país

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha exigido responsabilidad a los partidos para evitar la repetición de las elecciones y ha reclamado a Pablo Iglesias que dé prioridad a los intereses del país y de la izquierda frente a los personales para no impedir por segunda vez un Gobierno de Pedro Sánchez.

Díaz ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas y antes de asistir al pleno de Constitución de la Diputación de Granada y ha dicho esperar responsabilidad para dejar de hacer daño a la gente y al país con una repetición de elecciones que "no sería buena para el conjunto de los ciudadanos".

La secretaria general de los socialistas andaluces ha reiterado que si el resto de partidos carecen de alternativa para formar un gobierno deben dejar al PSOE, el más votado, que lo haga.

"Eso me vale para los que se dan golpes de pecho hablando en nombre de España y envolviéndose en la bandera", ha explicado Díaz, que ha preguntado dónde quedaron las afirmaciones del PP pidiendo responsabilidad para que el país tuviera un gobierno.

"También me sirve para Podemos, que sería la segunda vez que el señor Iglesias impediría que hubiese un presidente socialista en España", ha recordado la expresidenta de la Junta, que la pedido al líder de la formación morada que no ponga sus intereses personales por encima de los de la izquierda y de los intereses del país.

"No es momento de egoísmos personales, no es momento de falsos patriotas de hojalata que se envuelven en banderas y a la hora de la verdad no tienen la mínima generosidad por el país", ha sentenciado Díaz.