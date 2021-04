Díaz pide a la clase trabajadora que se vuelque en campaña: "Están en riesgo la sanidad, la educación y su dignidad"

La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido a la clase trabajadora "que se vuelque" en la campaña electoral madrileña porque "está en riesgo la sanidad, la educación, los servicios públicos y la dignidad".

Junto al secretario general de Podemos y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias y los miembros de su lista Isa Serra y Jesús Santos, se reunieron anoche con trabajadores del servicio de limpieza de Vallecas, quienes les trasladaron su condiciones laborales y la situación de los servicios durante la pandemia.

Díaz se ha mostrado "encantada" de acompañar a estos empleados porque "son los que construyen y hacen país". "Sois nuestra gente, el pulmón que permite que todos los días podamos vivir con dignidad, las personas que nos demostráis con vuestro trabajo humilde que es posible vivir con dignidad. Tenemos que decirle a la gente que nos sigue que el trabajo es el valor fundamental, lo más importante. No hay nada más digno que el hecho de que haya trabajadores que desempeñen la labor de ciudadanía con cierta dignidad. Hay que decirles que no hay una tarea mejor y mayor que la que vosotros estáis desarrollando. Yo soy hija de trabajadores y estoy orgullosa", ha manifestado.

En ese punto, la ministra ha instado a la clase trabajadora a que "demuestre a la Comunidad de Madrid ese orgullo del bien común, de la gente decente, la que se levanta todos los días para trabajar, para tener un salario digno, para llevar a sus hijos a escuelas públicas dignas".

"Pedimos tener una sanidad digna, y si tenemos una persona dependiente poderla llevar a residencias dignas. Y que también podamos tener servicios fundamentales dignos para todos. Vosotras, con vuestros uniformes, nos demostráis que es posible vivir con dignidad, que no queremos grandes cosas, sino el bien común, desde algo tan hermoso como hacer un trabajo de calidad. Las personas solo queremos tener trabajo digno y servicios fundamentales", ha indicado.

Por ello, Díaz ha conminado a los trabajadores madrileños a que "se vuelquen" en esta campaña, porque los que se juegan "es determinante". "Esta no va a ser una campaña normal en Madrid, y lo dice una gallega. Nos estamos jugando algo determinante, nos estamos jugando la democracia. Nos estamos jugando las instituciones, que no nos olvidemos nunca que son las que preservan a las gentes de nuestro país, es nuestro único escudo y, por tanto, aunque no podamos ni debamos entrar en campaña todavía os pido que nos volquemos los trabajadores de lleno en esta campaña", ha insistido.

La vicepresidenta les ha rogado además que no conviertan esta campaña electoral "en la de otros" porque la democracia "es muy seria". "Creo que los seres humanos queremos poco más que eso. Los que quieren más cosas son otros. Nosotros queremos son servicios públicos fundamentales, salarios dignos y desarrollar nuestro trabajo con cierta calidad. Parece una pequeña cosa pero es una gran cosa", ha apuntado.

"Os pediría con humildad que os volquéis en ello porque no es nuestra campaña, no es la campaña de Pablo, es vuestra campaña, son vuestro derechos, es en definitiva defender lo que es de todos. Y nos lo tememos que tomar en serio porque está en riesgo nuestra educación, sanidad, empleos y nuestra dignidad", ha insistido.

Tras el recorrido con un grupo de empleados de limpieza, Yolanda Díaz se ha mostrado "superhonrada" de conocerles porque "han demostrado en pandemia que sí son servicios esenciales y los que todos los días permiten que el resto de ciudadanos tengan vidas dignas en todos los barrios de las ciudades".

IGLESIAS: "QUIEN HA DADO LA CARA EN PANDEMIA ES LA CLASE TRABAJADORA"

Por su parte Pablo Iglesias, en un vídeo enviado también a los medios, aseguró anoche que escuchó en televisión a un profesor de Ciencias Políticas decir que ya el concepto de clase trabajadora es antiguo, que hay que hablar de clase baja o media baja y que esa afirmación le molestaba.

"Lo que algo ha demostrado esta pandemia es que quien ha dado la cara y ha estado primera línea para que la gente tuviera una vida mínima mente decente en un contexto de pandemia ha sido la clase trabajadora", ha apostillado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El cabeza de lista de la formación morada ha reiterado que "es un error pensar que esta campaña va de partidos o de unos políticos mejores que otros". "Esta campaña decide quién y quién manda en Madrid y desde hace 25 años manda una minoría porque la derecha y ultraderecha gana solo en el 30 por ciento de los distritos y ciudades. Yo no diré a nadie a qué partido vote, pero sí pediré a esa mayoría social el día 4 vaya (a votar), porque la mayoría de los madrileños necesita que haya servicios públicos y que se cuide a la clase trabajadora. Esto va de que no vuelva a decidir el barrio de Salamanca quién gana la Comunidad de Madrid", ha concluido.