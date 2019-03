Díaz: "Nos llaman buscahuesos a los que queremos dar descanso a la gente"

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha lamentado hoy que a los defensores de la Ley de Memoria Histórica les llamen "buscahuesos", por querer "dar descanso a la gente que busca a sus padres y abuelos".

En su intervención en la presentación de Antonio Jesús Muñoz Quirós como candidato a la reelección como alcalde de la localidad sevillana de Estepa, Díaz ha rechazado la polémica vivida hoy en el pleno del Parlamento, que ha acordado, con el voto contrario de Vox, instar al Gobierno andaluz al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática.

Ha rechazado, con los votos del PP, Ciudadanos y Vox fijar plazos para el desarrollo de dicha normativa, en una votación que estuvo precedida de un bronco debate que obligó a la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, a pedir "respeto" durante la intervención del portavoz de Vox, que llamó "buscadores de huesos" a los defensores de la memoria.

Para Susana Díaz, este hecho es una muestra de "una realidad de regresión democrática, de involución de la ultraderecha, que se ha hecho fuerte y tiene cogido por la sartén por el mango el Gobierno de Andalucía, le marca el compás".

"Se permite poner en cuestión que haya mujeres, mil, que en los últimos 15 años han sido asesinadas, y nos llaman buscahuesos porque queramos darle descanso a la gente que busca a sus padres, a sus abuelos, que tienen derecho a eso", ha dicho.

Así, ha afirmado que Vox, "no es que no tenga complejos, es que no tiene escrúpulos, y cuestionan lo más importante que tiene que tener una sociedad, que es su memoria".