Díaz: Mesa diálogo es una gran herramienta para solucionar conflicto político

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este jueves la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat como una "gran herramienta" para "intentar poner solución a un conflicto político".

Preguntada por la cuestión en la rueda de prensa tras su visita al espacio natural de la Ricarda de El Prat de Llobregat (Barcelona), Díaz ha pedido "poner en valor" la mesa de diálogo, aunque no se ha pronunciado sobre quién tiene que formar parte de ella.

"El diálogo es mi especialidad, sé de la importancia de las mesas", ha apuntado la vicepresidenta, que ha pedido que los reproches cruzados entre Govern y Gobierno por la suspensión de la ampliación del Aeropuerto de El Prat no afecten al encuentro.

"Sería bueno que todos los dirigentes públicos, más allá de las posiciones que tenga cada quien, dejemos de echarnos las responsabilidades los unos a los otros. No hace más que generar ruido que la ciudadanía no comprende. Por lo tanto, busquemos soluciones a los problemas, que es para lo que nos quiere la gente: el resto de consideraciones no aportan nada positivo", ha concluido.