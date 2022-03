Díaz: "Los gobiernos tienen que tener alma y estar pegaditos a la gente"

La vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, cabeza de Unidas Podemos en el ejecutivo de coalición con el PSOE, ha reconocido que existe "un malestar" social que "a veces es muy silencioso" y que requiere la atención de los políticos. "Los gobiernos -considera- tienen que tener alma y estar pegaditos a la gente".

En una entrevista este domingo La Vanguardia, la también ministra de Trabajo y Economía Social sostiene que "hay un malestar y un ruido, que a veces es muy silencioso, que está soterrado, y los dirigentes políticos tienen que atender a los silencios de la calle. Y esto no es de ahora, esto ya lleva tiempo. Los gobiernos tienen que tener alma y estar pegaditos a la gente".

Díaz muestra su lealtad con Pedro Sánchez ante la guerra de Ucrania y su preocupación por el ambiente social que se respira en España, pero también su incomodidad por el cambio de actitud del país respecto al Sahara y por el hecho de que no se comunicara a su partido el pacto con Marruecos, "la única decisión que a mi no se me ha consultado" y que, de haberlo hecho, "quizá no nos hubiéramos dañado tanto", asegura.

"En los gobiernos de coalición hay que respetar a las partes. Las formas son importantes en política", mantiene la ministra, que considera que, aun cuando las competencias en Exteriores son del presidente, "este es un tema serio y la democracia debemos cuidarla".

A pesar de ello, reconoce tener "una magnífica relación" con Sánchez y asegura que no pone líneas rojas. "Eso no es negociar, eso es imponer. Este país necesita más que nunca este Gobierno de coalición. Es decir, voy a reivindicar el Gobierno de coalición más que nunca, porque lo que tenemos enfrente es de una enorme preocupación y no voy a contribuir a que puedan gobernar quienes hoy cuestionan los derechos fundamentales y el marco constitucional".

Celebra la excepcionaldiad lograda por España en Europa para paliar el precio de la energía y se felicita por el papel de liderazgo de Sánchez, aunque muestra su preocupación por que la oposición "no esté, una vez más, a la altura de los grandes debates europeos".

Díaz considera que la limitación del precio de la energía no ha de ser financiada por las arcas públicas, sino que se han de reducir los beneficios excesivos de las grandes eléctricas -que han subido un 47 % en 2021, hasta los 10.022 millones de euros. "Tenemos que ser valientes y ser capaces de bajar ya los precios, porque la población no aguanta más", indica.

Sostiene que la salida de la crisis no debe hacerse a costa de devaluar los salarios, sino que se han de gravar las rentas de las grandes empresas, que considera que deberían aportar más ante los beneficios que han conseguido. "No se les puede pedir más a los trabajadores", dice la vicepresidenta, que reconoce que no hay acuerdo sobre esta cuestión con el PSOE y que siguen negociando.

Recuerda en este sentido que las medidas desplegadas en el ámbito laboral para hacer frente a la pandemia han permitido recuperar el empleo en 15 meses, frente a la apuesta por la devaluación masiva del anterior gobierno del PP, "que alargó la crisis 11 años".

"No sería coherente, y además sería ineficaz económicamente que les dijéramos a los trabajadores que les vamos a congelar los salarios", considera Díaz, que advierte que "si empobrecemos a la ciudadanía y no tomamos medidas, vamos a tener una mala situación económica y social".

Respecto a las protestas de transportistas, la vicepresidenta dice que "tienen razones para movilizarse" y que "son el eslabón más débil de la cadena de transporte", recuerda los intentos del Gobierno por paliar el problema y sostiene que nadie debe trabajar por debajo del precio de coste.