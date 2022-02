Díaz insta a ERC a negociar con seriedad porque "hay tiempo" y propuestas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha instado a ERC a negociar "con seriedad" porque "hay tiempo" y ha desvelado que el Gobierno si les ha presentado propuestas, respetando el acuerdo del Diálogo Social, que los republicanos no han sido respondido.

"Como saben este Gobierno no se levanta nunca de una mesa. Hay tiempo y el tiempo no es una excusa. Hemos presentado propuestas respetando el acuerdo del Diálogo Social que no han sido respondidas e instamos a ERC a que nos sentemos y se sienten a negociar con seriedad en una mesa", ha incidido tras participar en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso.

A pocas horas de que el decreto de la reforma laboral sea convalidado o derogado en el Parlamento, fuentes de Trabajo han reconocido que los apoyos no están garantizados y tanto Díaz como el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, han señalado que siguen negociando.

ERC se mantiene en el no tras señalar su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, esta mañana que no habrá un "trágala" porque el Ejecutivo no se mueve de sus planteamientos.

Sin embargo la ministra de Trabajo ha desvelado que sí ha habido propuestas a los republicanos, en el marco del acuerdo con patronal y sindicatos, que aún no han respondido.

Fuentes de Trabajo señalan a los periodistas que a ERC se les ha presentado propuestas no estrictamente políticas.

Díaz ha insistido en que también se sigue negociando con el PNV y que "quedan 24 horas", mientras que Cs sigue avanzando que apoyaran el decreto aunque entren los nacionalistas siempre que no se toque ni una coma.

El Gobierno sigue buscando los apoyos porque aunque Cs y algunos partidos minoritarios como Más País, Compromís, CC, NC, Teruel Existe o PRC voten a favor, faltarían los votos de los dos diputados de UPN para alcanzar la mayoría de 176 diputados.

Desde UPN en el Congreso se ha lanzado un aviso de que si el nacionalismo entra en la ecuación, esta formación no entraría, ya que "significa que ha habido una concesión implícita o explícita".

UPN sigue hablando con el PSOE, pero a día de hoy mantiene abierta las tres posibilidades: sí, no o abstención.