Díaz: Si el Gobierno visitara La Ricarda cambiaría de opinión sobre El Prat

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dicho este jueves que si los miembros del Gobierno visitaran la laguna de La Ricarda, el espacio natural amenazado por la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, "probablemente cambiarían de opinión" sobre el proyecto.

Tras visitar el enclave natural junto con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el de El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, la ministra ha expresado su "satisfacción" por la suspensión de la ampliación anunciada ayer por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

"Si la Comisión Europea visitara este espacio no entendería que se hagan este tipo de propuestas", ha asegurado la ministra.

Díaz ha remarcado que la ampliación del aeropuerto es un proyecto "invasivo y depredador", que reproducía "viejos modelos económicos" y que "no es compatible" con la emergencia climática y las medidas de transformación que el Gobierno ha presentado a Europa.

"Conozco espacios naturales de este calibre, pero este, créanme, es imprescindible no tocarlo. No es lo mismo verlo desde Madrid, ni ver los planos, ni estudiar lo que los científicos nos dicen", ha dicho la ministra, que ha visitado el espacio después de que Mijoler la invitara a ella y a otros miembros del Gobierno, como el presidente, Pedro Sánchez, o las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera.

Al respecto, ha subrayado: "Invitaría a los cargos públicos a que vengan porque seguro que si tocan el espacio es probable que cambien de opinión respecto a la actuación que se pretende hacer".

Sobre las discrepancias acerca del proyecto en el seno del Gobierno, Díaz ha asegurado que, "de manera discreta", desde la parte del ejecutivo que representa, siempre han defendido una posición "absolutamente diferente".

Sin embargo, no ha entrado en valoraciones, argumentando que "las acusaciones cruzadas no hacen más que ahondar el sentimiento de la ciudadanía de que los políticos están a sus cosas y no se preocupan por los problemas de la gente".

En cuanto a las actuaciones a desarrollar en La Ricarda, la ministra ha señalado que "merece de actuación y de recursos públicos, pero las actuaciones a desplegar tienen que ver con alcanzar su máxima protección".

Díaz ha elogiado la lucha del alcalde de El Prat contra la ampliación del aeropuerto y la defensa de los espacios naturales y ha agradecido su trabajo, que, a su juicio, "representa el sentido colectivo del país".