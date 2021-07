Díaz defiende "levantar un proyecto de país" desde "espacios diferentes" para "ilusionar" a los votantes progresistas

FOTO: Enlace a fotografía disponible al final del texto.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido este jueves "levantar un proyecto de país para la próxima década" desde "muchos espacios diferentes" para que desde "la diversidad" puedan "complementar e ilusionar" a los votantes progresistas y frenar un gobierno de la "extrema derecha".

"Estoy escuchando muchas voces de la calle para ver qué opinan sobre la conformación de un espacio que pueda cambiar la vida de la gente", ha planteado Díaz en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que su "misión" es levantar un nuevo proyecto que pueda trascender el espacio político de Podemos. "No hay nada más maravilloso que la suma desde la diversidad", ha apuntado.

En este punto, la vicepresidenta ha aclarado que "desde muchos espacios diferentes" y "siendo diversos", se puede "ser complementarias e ilusionar a las gentes progresistas" del país. En su opinión, España tiene "un problema de convivencia con la extrema derecha", con un PP "secuestrado". "Voy a trabajar para que no gobierne la extrema derecha", ha enfatizado.

Sobre su idea de proyecto, Díaz ha recordado que "las operaciones desde los partidos no funcionan" y que, a su juicio, "lo importante es construir desde el afuera", escuchando a la "gente y a los colectivos". "Cuando sumamos y unimos desde las diferencias, es una apuesta ganadora e ilusiona a la gente", ha insistido, al tiempo que ha resaltado tener "altura de miras" y "mucha imaginación" para "hacer cosas diferentes" desde la política.

Así, ha pedido "tender la mano" y "no hablar de egos" pues su proyecto "no va de sumas de liderazgo" ni de listas electorales. "La sociedad española quiere otra cosa, que nos entendamos tendiendo la mano y no hablar tanto de los egos", ha dicho.

"Las cosas internas no les interesa a nadie", ha indicado Díaz, que ha insistido en "abandonar las etiquetas" y hacer un espacio "con una nueva mirada", que pueda "cooperar" con el PSOE y con otros actores de la política.

