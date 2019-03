Díaz defiende las ocho "grandes" candidaturas del PSOE-A para las generales

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha defendido las ocho "grandes" candidaturas para las elecciones generales que su federación ha remitido a la Comisión Federal de Listas, y de las que ha dicho que son fruto de un gran "esfuerzo colectivo" dentro de un proceso de elaboración "ejemplar".

"Hemos hecho un esfuerzo colectivo muy importante, no era fácil porque siempre son más los compañeros que desean estar y este partido tiene personas muy válidas, personas formadas, con talento y hay que combinar juventud con veteranía", ha explicado en referencia a las discrepancias surgidas en el proceso de elaboración.

Díaz ha hecho estas manifestaciones durante su intervención en el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos, que aprobará hoy las candidaturas para las elecciones municipales de las localidades de entre 20.000 y 50.000 habitantes, y en el que se dará también el "visto bueno" a las listas de las ocho provincias andaluzas para los comicios generales del 28 de abril.

El dictamen del comité director ha sido aprobado por unanimidad en una reunión en la que nadie ha solicitado turno de palabra.

"Los militantes han tenido su voz, su palabra", ha remarcado la dirigente socialista andaluza, que ha agradecido el trabajo de las ocho direcciones provinciales, las cuales "han sido capaces de combinar la voluntad de los militantes con la solicitud que se había hecho de que contaran con representantes institucionales del Gobierno".

Ha recalcado que dichas candidaturas se han sometido al voto de los comités provinciales y todas "han salido por encima del 90 por ciento", ha sostenido.

"No es fácil, no es sencillo y lo habéis logrado, lo que permite tener ocho grandes candidaturas que van a ayudar a que Andalucía sea la que más va a aportar a la victoria de Pedro Sánchez. Estoy convencida, no me cabe ninguna duda", ha asegurado.

Tras este proceso, según Díaz, la federación socialista andaluza se va a "batir el cobre" para conseguir ese objetivo, que será la "antesala" de lo que vendrá después, ha augurado en referencia a las elecciones municipales del 26 de mayo.

Sobre las candidaturas para los comicios locales, ha admitido que también ha habido "fricciones" en algunos municipios, aunque "casi ninguna, ínfima", y ha reiterado que ha sido también un proceso "ejemplar".