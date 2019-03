Díaz considera "bochornoso" que la Junta derogue la Ley de Memoria Histórica

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado bochornoso que la Junta pueda derogar la actual ley autonómica de Memoria Histórica para sustituirla por otra, ya que esto demuestra que en el Gobierno andaluz manda el socio que no está dentro.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en el consejo de alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia de Sevilla, Díaz ha considerado bochornoso al presidente de la Junta, Juanma Moreno, diciendo que va a sacar la Ley de Concordia por no reconocer que va a derogar al ley de Memoria aprobada sin ningún voto en contra, y tiene que reconocer la verdad, que uno de los peajes que le puso Vox para gobernar a pesar de no ganar las elecciones era derogar la ley.

Para Susana Díaz, este asunto demuestra que manda el socio que no está dentro, que dice que no va como yo quiero, y tiene intención de derogar una ley que repara a las víctimas, que da derecho al descanso a los familiares, que busca la verdad y busca la justicia, mientas el otro socio -Ciudadanos- está diciendo que lo que firmó el PP con Vox no me vincula a mí.

De otro lado, en referencia a la oferta de Ciudadanos de pactar con el PP para unir sus resultados electorales en la cita del 28 de abril, ha asegurado que se veía venir, y creo que todo el mundo tomó nota de lo que pasó en Andalucía, y cuando puede lo hacen, porque Ciudadanos se quitó la careta en Andalucía el 2 de diciembre, tras darse muchos golpes de pecho diciendo que el partido constitucionalista que ganase las elecciones tenia que gobernar.