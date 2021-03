Díaz Ayuso quiere una mayoría amplia que le permita continuidad de políticas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aspira a obtener una mayoría amplia que "nos permita que las políticas que nos han traído hasta aquí como comunidad sigan adelante" y afirma que los madrileños votarán en clave de opción de dos modelos: socialismo o libertad.

En una entrevista concedida a ABC publicada hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid denuncia que desde el primer día que llegó a la presidencia ha sido "una cacería en lo personal y en lo político contra mí".

Díaz Ayuso tiene por un lado "el pesar por todo lo que ha sucedido, porque se ha caído, se ha dinamitado, ha habido un cambio de un equipo de gobierno que tenía hasta la fecha y por el que he apostado firmemente".

Y por el otro "también una profunda ilusión porque prefiero que el futuro de Madrid esté en manos de los ciudadanos y en ese sentido estoy convencida de que saldrá bien porque será lo que ellos quieren", señala en la entrevista.

La política popular dice que deseaba estar toda la legislatura y apostar por la coalición y en ese sentido "me apena que se haya terminado, pero también tengo la responsabilidad de que Madrid siga en manos del centro derecha liberal".

"No estaba deseando convocar elecciones, yo tenía una hoja de ruta para toda la legislatura... pero soy consciente de que mis socios nunca me han mostrado lealtad y viendo la situación de Murcia estaba convencida de que esto me iba a pasar a mí, en este momento y con cualquier excusa", dice la presidenta madrileña.

"Para mí, añade, el éxito será que el socialismo no entre en Madrid porque nos ha demostrado que cuando gestiona hunde la economía y agrava la crisis que es lo último que necesita la capital de España".

La compatibilidad de la próxima campaña electoral y la gestión de la pandemia está garantizada pues en opinión de Díaz Ayuso "el equipo de la Comunidad de Madrid está al frente de la misma, los viceconsejeros y el plan covid siguen adelante y la candidata y el partido estarán centrada en ella".