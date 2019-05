Díaz Ayuso da por hecho que presidirá la Comunidad de Madrid aunque no ha empezado a negociar con Cs y Vox

Rechaza "un intercambio de cromos" con Ciudadanos para gobernar en Ayuntamiento y Comunidad de Madrid

La candidata del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado segura este lunes de que será la próxima presidenta de la Comunidad, aunque ha asegurado que no ha comenzado a negociar todavía con Ciudadanos y Vox.

Después de que las elecciones de este domingo situasen al PP como segunda fuerza en la Comunidad con 30 escaños, pero con opciones de gobernar gracias a la suma de la derecha, Díaz Ayuso ha dado por hecho que será la próxima presidenta regional. "Ahora mismo de 10, me veo en un 10, pero no me gusta adelantarme a las cosas", ha explicado al ser preguntada como veía sus posibilidades de gobernar.

"Todavía no hemos hablado, a lo largo del día me pondré en contacto con ellos. Ayer hablé con Gabilondo, es el que sacó más escaños", ha explicado sobre los contactos con Ciudadanos y Vox, necesarios para formar un Ejecutivo en la Comunidad. "Todo lo que nos une será lo que nos haga forjar un Gobierno", ha añadido en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Por otro lado, la candidata 'popular' ha dicho que "desconoce" si las conversaciones para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se negociarán conjuntamente, dado que los mismos actores decidirán el gobierno ambas instituciones. Si bien, ha querido dejar claro que existe distancia suficiente entre PP y Ciudadanos y Vox para que las negociaciones sean "un intercambio de cromos".

Díaz Ayuso considera "normal" que el PP sea quien lidere los gobiernos en el Ayuntamiento y en la Comunidad. "Sería irse a la tercera fuerza", ha valorado sobre la posibilidad de que gobernara Ciudadanos.