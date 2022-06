Díaz Ayuso: La denuncia de los contratos covid en Madrid no prosperará

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular en esa región, Isabel Díaz Ayuso, ha opinado que la denuncia de Unidas Podemos sobre la adjudicación de su gobierno de varios contratos para combatir la pandemia que investiga la Fiscalía Europea "no va a prosperar".

En un acto de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), a la que ha asistido como invitada, y a preguntas de los periodistas, Díaz Ayuso ha señalado que ahora mismo hay "una guerra entre fiscalías" pues la Fiscalía Anticorrupción española ha dicho que esa denuncia "no tiene sentido, no tienen fundamentos y no hay datos para seguir adelante con ella".

No obstante, la Fiscalía Europea ha acordado investigar una denuncia de Unidas Podemos respecto a la adjudicación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid a dos empresas de varios contratos para combatir la pandemia de covid-19 en 2020 que se habrían financiado con fondos europeos.

En dos decretos, a los que ha tenido acceso Efe este jueves, la Fiscalía Europea incoa un procedimiento para investigar la adjudicación mediante la tramitación de emergencia de siete contratos de suministro de material sanitario a empresas que presuntamente no se dedicaban a dicho sector: cuatro a Air Global Media por unos 10 millones de euros y tres a Vin Doré 24K por 7,7 millones de euros.