Díaz Ayuso cree que la protesta de los taxistas empieza a ser "cansina" y muestra su apoyo a Garrido

La portavoz del PP de Madrid y candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que la protesta de los taxistas, que llevan diez días en huelga indefinida, empieza a ser "cansina" y muestra su apoyo al presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, tras lo ocurrido ayer en la concentración de la Puerta del Sol, donde unos manifestantes quemaron una camiseta con su foto.

En una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, Díaz Ayuso ha asegurado que podría decir que ha aguantado "cuatro escraches en dos días". "Y ya empieza a ser un poco cansino, no por mí, sino por los vecinos de la zona o por los asistentes que estaban conmigo celebrando un acto por las víctimas del holocausto nazi", ha indicado.

Evidentemente, ha continuado, "es por todo el mundo" y ha indicado que empieza a "ser preocupante y molesto porque la ciudad entera está secuestrada". Y es que ha manifestado que si "se ponen de moda" las protestas, va a generar el "hartazgo general" de los ciudadanos y ha instado en pensar "en el bien común", haciendo énfasis en la gente que necesita moverse por la ciudad y que "también se juega el pan de sus hijos".

En cuanto a su relación con el presidente de la Comunidad de Madrid, ha declarado que muestra todo su apoyo a Garrido, afirmando que "ha recibido un problema que él nunca ha provocado y se le está señalando como el culpable". Además, la popular ha añadido que esto se ha hecho "de una manera muy ofensiva" por los hechos ocurridos ayer las protestas ocurridas en la plaza de Sol donde unos manifestantes quemaron una camiseta con una foto de Garrido.

"Me parece que el presidente está afrontando (el problema) con moderación, reuniendo a todas las partes, intentando buscar alguna solución y creo que hace muy bien en no ceder al chantaje porque llegados a este punto ya sí que no se puede ceder, secuestrándote una ciudad, impidiendo la libre circulación de los madrileños...", ha declarado Ayuso.

También ha dado su opinión acerca de la propuesta que barajan. "Nosotros lo que queremos al final es que convivan ambas modalidades", ha dicho la candidata madrileña, insistiendo en la idea de que los madrileños puedan elegir entre el taxi o la VTC. Pese a esto, ha añadido que hay que "liberar tanto a unos como a otros de restricciones".

Con respecto a la liberalización del sector, ha informado de que están preparando una ley con llevar al Congreso de los Diputados y ha considerado que la legislación sobre esta materia debería ser una competencia nacional.

"La idea sería buscar una especie de propuesta, que se tiene que ver, para a lo mejor compensar de alguna manera esas licencias que se venían lastrando durante años y empezar desde cero un sistema que permita que quien quiera ofrecer este servicio, lo pueda hacer en igualdad de condiciones", ha manifestado Ayuso.

Así, finalmente la candidata a la Comunidad ha declarado que si llega a ser presidenta intentará devolver la competencia al Estado. En este punto, considera que el Gobierno central "ha dado una patada" y ha pasado el tema a las Comunidades y Ayuntamientos, demostrando una "mala forma de hacer política".