Díaz Ayuso la candidata que no teme a Vox pero "sí a que gobierne la marioneta de Podemos"

Viajamos con Isabel Díaz Ayuso a la sede de Génova, donde tiene su centro de operaciones, y nos colamos en una de las reuniones que mantiene con su equipo. Su jefe de prensa, el director de campaña, Miguel Ángel Rodríguez- su asesor- , entre otros, forman el núcleo duro de su día a día como candidata.

Su despacho está organizado, "gracias a que tengo todo lo que necesito en el móvil. Reconozo que la disciplina es lo que más me está costando". Vemos chaquetas colgadas en el perchero de su despacho, también en el coche "para no tener que ir y volver a casa a cambiarme, los días son largos, vamos a muchos puntos de Madrid, intervengo en entrevistas...".

Díaz Ayuso confiesa que no se esperaba la propuesta de Pablo Casado: "Me dijo: 'vas a ser la candidata a la Comunidad de Madrid'. ¿Qué iba a hacer? Asumir el reto y trabajar para conseguir un Madrid mejor y una España mejor". No en vano, su referente político es Gregorio Ordóñez, a quien recuerda poniéndose vídeos "porque hay mucho que aprender de él".

Sus rivales en la Comunidad de Madrid le acusan de tener un "curriculum pobre", y entonces ella, además de relatar su trayectoria laborar en distintos ámbitos, hace hincapié en lo importante que son "las personas de las que te rodeas, con quienes formas un equipo. El Psoe, por ejemplo, no tiene equipo, y es una marioneta de Podemos".

Sobre el auge de Vox, Díaz Ayuso apela "al voto útil" y afirma: "No tenemos miedo a Vox ni nuestro objetivo es frenanr su trayectoria. Mi miedo no es Vox ni es Ciudadanos, mis miedos son otros: que llegue la izquierda y suba impiestos, que cada unono pueda elegir el colegio que quiere para sus hijos...".

Las encuestas no le preocupan, pero ¿pactaría Díaz Ayuso con Ciudadanos o Vox?: "Vamos a ganar por amplia mayoría, Almeida, será el próximo alcade de Madrid, y yo la presidenta de la Comunidad. No nos va a hacer falta pactar con nadie".

Ayuso está centrada en la ampaña: "La educación, el deporte, los mayores y los jóvenes son mis pilares fundamentales. Pero el 26M no son unas elecciones autonómicas, hablamos de un proyecto de país". Y confía en que el proyecto moderado que tiene entre manos "va a gustar incluso a los votantes de otros partidos".

"Hacerse la rubia" y la manifestación del 8 de marzo

La candidata por el PP a la Comunidad de Madrid asegura que está pensándose acudir a la manifestación del 8 de marzo: "No me gusta ir obligada a los sitios y parece que si no vas a la manifestación no estás a favor de las mujeres. No creo en las cuotas, creo en la igualdad. Yo no he llegado donde estoy por ser mujer".

Díaz Ayuso formaba parte del equipo de Cristina Cifuentes cuando la expresidenta de la Comunidad de Madrid afirmó: "Cuando te reúnes con hombres y te haces la rubia, consigues muchísimo más". Nos cuenta que entiende "lo que Cifuentes quería decir" pero "yo no utilizo esa frase, no va conmigo".

Corrupción

Isabel Díaz Ayuso entiende las críticas que se hacen a su partido en lo que a comunicación se refiere: "Hay asuntos que no hemos sabido explicar bien, la corrupción nunca se puede explicar bien, la verdad. De alguna manera hemos dejado que los demás hicieran más grandes, cosas que no lo eran".