Díaz Ayuso sobre Iglesias, Montero y Errejón: "la patética pareja y el candidato del puño en alto"

Que Pedro Sánchez haya convocado elecciones es una buena noticia para la candidata del PP a la Comunidad de Madrid:"España tenía un Gobierno que humillaba constantemente la imagen de nuestro país y estaba preso de los herederos de Chávez".

Isabel Díaz Ayuso tiene una opinión muy clara de Pablo Iglesias, líder de Podemos, e Irene Montero, portavoz del mismo partido en el Congreso: "Es una pareja patética. Son ridículos: a nadie nos importan sus paternidades ni maternidades ni cómo se organicen. Luego te demuestran que cuando las cosas viene mal dadas, el macho alfa aparta a la hembra alfa y tiene que venir él a solucionar las cosas".

Y continúa: "me parecen unos jetas como no he visto dos. Cuando eres político no puedes hipotecar tu vida porque no sabes si vas a estar toda la vida en esto. Yo no me hipoteco porque sé que la política es temporal, y estos, que vienen no se sabe muy bien de donde, además de estar cobrando informes millonarios de la dictadura chavista.... lo único que se sabe es que tienen presupuesto para ir con el tesorero de su partido al banco y comprarse una casa".

Díaz Ayuso considera que "dar discursos sobre inmigración desde el chalé de Galapagar es muy fácil": "Como viven la mayoría de los líderes de Podemos y de la izquierda normalmente para dar clñases d emoral y de cómo harían las cosas pues es fácil"

Sobre Íñigo Errejón asegura que "pretende gobernar Madrid con el puño en alto y diciendo 'Chavez vive, la lucha sigue', con banderas de Lenin, diciendo que Venezuela es un ejemplo y que no importa ganar las elecciones porque lo importante es perpetuarse en las instuciones para amarrarse a ellas y hacer desde allí batalla. Es el mismo cáncer que coquetea con sujetos como Otegui y los herederos de ETA".