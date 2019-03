Díaz: Ayudaremos a Pedro a que la primavera electoral sea progresista

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha dicho hoy en Jaén que tienen la obligación de ayudar a Pedro Sánchez y al partido "para que esta primavera sea una primavera electoral progresista.

En un acto público del partido en Jaén, Susana Díaz ha destacado que el PSOE tiene enfrente a dos derechas y una extrema derecha que estos días "han dicho cuál es la España que ellos quieren, que no se corresponde con la nuestra -ha subrayado-, nosotros queremos una España moderna, solidaria, justa y en igualdad, una España que sea la madre de todos.

La dirigente socialista ha criticado que en estos días de precampaña ha habido derroche de machismo por parte de algunos dirigentes del PP, y ha añadido: Tenemos la obligación de pararlos, es nuestra responsabilidad, los socialistas estamos en ese momento histórico donde o seguimos avanzando o volvemos.

Díaz ha instado a la militancia a no relajarse ni a confiarse de cara a las próximas elecciones frente a una derecha que no se va a parar en barras y frente a un Gobierno andaluz mentiroso que se sustenta en un partido que no tiene freno.

No nos vamos a callar, porque a los socialistas andaluces nadie nos pone de rodillas, ha dicho, y ha recordado que al final la derecha siempre tira al monte y al final siempre son los mismos los que pagan el peaje.