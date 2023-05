Díaz alerta de que la renuncia a la unión de estaciones "no es el final de la andadura" y pide protección para la zona

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno de Aragón, actual consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento y líder de la formación morada en la comunidad autónoma, Maru Díaz, ha alertado de que la renuncia de la Diputación de Huesca (DPH) a desarrollar el proyecto de la unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal con fondos europeos "no es el final de la andadura". Por ello, ha pedido protección para la zona, convirtiéndola en un Parque Natural.

Díaz ha recordado que Podemos Aragón había anunciado hace semanas que se iba a vivir en directo el "entierro" del proyecto de la unión de estaciones, tal y como se está produciendo. Asimismo, ha criticado: "Ahora nadie es el promotor de este proyecto, porque nadie quiere asumir que estaban poniendo encima de la mesa un proyecto insostenible económica y medioambientalmente y sin apoyo territorial, ni tan siquiera los alcaldes del PSOE".

No obstante, la dirigente de Podemos Aragón ha destacado "la buena noticia" que supone la paralización de la unión de estaciones, "aunque no es el final de la andadura". "Tenemos que asegurar que si gobierna el Partido Popular no disponga de ninguna herramienta para poder poner en marcha el proyecto", ha apostillado.

Por tanto, ha señalado como "fundamental" que el PSOE en el Gobierno autonómico apruebe y firme el informe que inicia la tramitación para declarar la zona como Parque Natural del Port del Anayet. "El documento está elaborado hace un mes, con informes jurídicos presentados por parte del director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona", ha detallado.

"Hay que acabar con la unión de estaciones de verdad y abandonar para siempre estos macro proyectos que no traen rentabilidad al territorio, que no traen economía al Pirineo y solo son un destrozo a corto plazo que no ha apoyado a nadie", ha concluido.