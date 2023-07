Díaz acusa a Feijóo de usar "mentiras" a una "velocidad sonrojante" durante el cara a cara

La candidata de Sumar a las elecciones del 23J, Yolanda Díaz, ha acusado este martes a Alberto Núñez Feijóo de usar "mentiras" a una "velocidad sonrojante" durante el cara a cara celebrado ayer junto al presidente Pedro Sánchez y ha advertido que "la campaña aún no ha terminado".

Así se ha pronunciado la también ministra de Trabajo y Economía Social en declaraciones a La Sexta, en las que ha sido crítica con el tono del cara a cara celebrado en la noche de ayer y ha aseverado que fue un duelo de zascas y un modelo de debate que mira a los años noventa y al pasado con el bipartidismo de dos hombres.

Fue un duelo de zascas que es un espectáculo. Un debate que mira a los años noventa y no al país del futuro, y las mujeres estuvimos ausentes, ha remarcado Díaz, quien ha insistido en que España es diverso, feminista y quiere avanzar en derechos.

Sobre Feijóo, la líder de Sumar ha asegurado que ayer mostró una cara a los españoles que no le conocía: No me sorprendió con las mentiras que fue capaz de exponer a una velocidad que es sonrojante, ha asegurado.

Ha insistido en que durante la noche de ayer no hubo propuesta políticas solo ruido e interrupciones, y momento poco corteses y faltos de educación.

Sin embargo, Díaz se ha mostrado optimista la asegurar que la izquierda va a ganar las elecciones porque ayer no acabó nada y aún quedan doce días de campaña en los que hay que volcarse y ha lanzado un mensaje a la ciudadanía disgustada con el debate de ayer: Nos juegos la vida de la gente y lo que tendría que haber sido ese debate era presentar un modelo de país. Las elecciones van de ti, de tu vida, y eso es lo que la gente esperaba escuchar, ha dicho.