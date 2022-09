Díaz acusa al PP de Feijóo de tener el mismo proyecto y actitud que Casado

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha manifestado este viernes que la actual dirección del PP encabezada por Alberto Núñez Feijóo no ha cambiado ni de "proyecto" ni de "actitud" respecto a su antecesor, Pablo Casado.

"No me preocupaba demasiado el cambio de caras, que lo que me preocupaba era el proyecto político que iba a defender Feijóo", ha declarado Díaz en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Además, la vicepresidenta segunda ha instado al Partido Popular a "votar a favor" de bajar el IVA del gas del 21 al 5 % y que acompañe al Gobierno si este descenso le parece una medida positiva, a la vez que ha declarado que el Ejecutivo nacional "está dando pasos importantísimos para defender" España.

Díaz ha subrayado que lo que le "han enseñado" es que uno en política ha de votar en función de "si las medidas son buenas o malas para el país", no en función de "sus intereses electorales".