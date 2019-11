El diagnóstico viral de un diputado de Vox que explica el 'escrache' a Ortega Smith

Las palabras de Ortega Smith en el acto organizado por el Ayuntamiento de Madrid sobre la violencia de género han dado mucho de qué hablar. A partir de entonces vimos de todo, desde los gritos de la activista Nadia Otmani, hasta la reprobación del miembro de Vox en un pleno del consistorio madrileño. Su partido se ha volcado en defender a Smith y entre quienes más se ha mojado está el General de Brigada retirado Agustín Rosety Fernández de Castro.

"Resulta que los de Vox somos fascistas"

Así comenzó el diputado por Cádiz su defensa de Ortega Smith: "Hoy unas feministas le han hecho un escrache a Ortega Smith en la junta municipal de Chamberí", recordaba. "Resulta que los de Vox somos fascistas. Pero los que son abucheados y coaccionados sistemáticamente son nuestros cargos electos, no los de otros partidos", aseguraba, para más adelante iniciar un hilo de mensajes.

Hoy unas feministas le han hecho un escrache a @Ortega_Smith en la junta municipal de Chamberi



Resulta que los de @vox_es somos fascistas. Pero los que son abucheados y coaccionados sistemáticamente son nuestros cargos electos, no los de otros partidos



¿Saben por qué?



HILO — Agustín Rosety Fernández de Castro (@AgustinRosety) November 27, 2019

A raíz de lo ocurrido, Rosety explicaba los motivos por los que "docenas de mujeres feministas han podido hacer un escarche a Ortega un miércoles", y lo achacaba directamente a la existencia de "una amplia red de asociaciones feministas, LGTB y similares, financiadas con dinero público y controladas por activistas de izquierdas".

La razón por la que docenas de mujeres feministas han podido hacer un escarche a Ortega un miércoles es porque existe una amplia red de asociaciones feministas, LGTB y similares, financiadas con dinero público y controladas por activistas de izquierdas — Agustín Rosety Fernández de Castro (@AgustinRosety) November 27, 2019

"Miles de izquierdistas están en nóminas de asociaciones que son un fin en sí mismo y que no hacen nada por defender al colectivo que dicen defender", continuaba Rosety. "Por eso un miércoles a las cuatro de la tarde son capaces de reunirse y quedar para coaccionar a un cargo público", explicaba el general retirado.

Por eso un miércoles a las cuatro de la tarde son capaces de reunirse y quedar para coaccionar a un cargo público



Esa misma gente es la que sale a la calle a quemar contenedores y a apedrear sedes de VOX cuando Pablo Iglesias decreta alertas anti fascistas — Agustín Rosety Fernández de Castro (@AgustinRosety) November 27, 2019

Finalmente, el diputado electo de Vox cargaba contra PP y Ciudadanos por "comprar el discurso de la izquierda" y lanzaba una advertencia: "No hacen otras cosas que alimentar a unas milicias no armadas de la izquierda que, ahora, van a por VOX. Pero que irán contra ellos cuando gobiernen".

La reacción de las redes

El hilo de mensajes del diputado de Vox por Cádiz ha sido muy compartido en redes sociales y muchos de sus seguidores no han dudado en compartir su opinión al respecto.

Las cuatro de la tarde es la hora de la siesta, ¿qué diantres hacen dando voces? No hay respeto por nada. — Joaquinwood (@jsvaliente) November 28, 2019

La izquierda prolifera entre la miseria y el descontento. Si la derecha quiere librarse de todos estos parásitos ya sabe lo que tiene que hacer: crear riqueza y mejorar las perspectivas de la gente, y después cerrar el grifo de los chiringuitos. — Tuco (@GPG_Tuco) November 27, 2019

Vaya, Don Agustin. Ha dado usted en el corazon del sistema moderno. Ha indicado usted la linea de flotacion. — Vrolijk kerstfeest. De Nachtwacht (@VKerstfeest) November 27, 2019

Tienen miedo y es normal, se les puede acabar el chiringuito y del mismo se vive muy bien — Francisco Pizarro ❌ ���� (@Heidimetal74) November 27, 2019

LA HISTORIA DE NADIA

Para Otmani, La presidenta de la asociación de mujeres Al Amal, Nadia Otmani, el discurso de Vox supone un doble ataque: "Soy inmigrante, mujer y musulmana. Tengo el pack". Ella misma asegura que sufrió las consecuencias de un incidente relacionado con la violencia machista.

Fue en 1998 cuando, al auxiliar a su hermana, varios disparos de su cuñado le dejaron en silla de ruedas. "Fundé la asociación en 2002, después de salir del hospital de parapléjicos. No tiré la toalla, y llevamos años trabajando en cualquier rincón de España. Pero esto de Vox, que ha salido atacando...", ha lamentado. Así, ha afeado a Ortega Smith que acuse a los colectivos de mujeres de recibir ayudas que no merecen. "Yo llevo años trabajando y no cobro un duro. ¿Y el, qué hace? ¿Cobrar de nuestros impuestos?", se ha preguntado.

Por último, Otmani también ha explicado tras su incidente con Ortega Smith que su asociación, junto con Movimiento contra la Intolerancia y otros colectivos de mujeres, están estudiando tomar acciones legales contra el secretario general de Vox.

[OPINIÓN: "Señor Ortega Smith, a las víctimas se les mira de frente"]