El día en el que una miembro del PSOE de Logroño 'culpó' a Marta del Castillo de su propia muerte

El desafortunado mensaje se produjo el pasado 21 de diciembre de 2018, cuando en la cuenta de María Luisa Izco, entonces miembro del PSOE de Logroño, se publicaba un texto que, naturalmente, no dejó indiferente a nadie y desató una oleada de mensajes de rechazo y contrariedad.

Izco 'criticaba' el gasto realizado en la búsqueda de la joven Marta del Castillo e incluso se refería al estado de la chica y el hecho de acudir sola a la casa de Leon XIII donde entró por última vez Marta. Asimismo, se aseveraba que "sin cadáver no hay crimen". Todo a raíz de una crítica del padre de Marta del Castillo a la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la prisión permanente revisable. En un momento en el que Antonio del Castillo formaba parte de Vox en Andalucía, algo que, al parecer, no gustaba a Izco.

La publicación que podía leerse en dicha cuenta de Facebook era la siguiente:

"Lo que podía hacer es no insultar a nadie y menos al Presidente del Gobierno. "Vaya con sus amigos de Vox a recorrer Andalucía y mientras piense en todo el dinero que se gastó para buscar a su hija. Que por cierto si no hubiera ido a casa de su exnovio sola, y en condiciones no muy buenas seguiría viva. Nadie es dueño de la vida de nadie. Pero usted está todo el día criticando a un Gobierno que se desvivió por buscarla. Y otra cosa sin cadáver no hay crimen".

Después de todo esto, Izco aludiría que nunca escribió ese mensaje y que su cuenta habría sido hackeada. De hecho, dijo haber ido incluso a la Policía Nacional, donde, según explicaba entonces, le habrían informado de que su contraseña de Facebook presentaba una seguridad muy baja y sería fácil de controlar externamente.

En esta línea, la exmiembro del PSOE afirmó haber sido objeto del ataque de alguien que quería herirla. "Nunca escribí eso; es una barbaridad, bastante desgracia tiene ese hombre, aunque no esté de acuerdo con el partido en el que ahora está", detallaba entonces.

Asimismo, dejaría el partido, aunque en el seno del partido socialisto tampoco creyeron su justificación y la suspendieron de militancia. "El PSOE de La Rioja ha suspendido de militancia a la militante logroñesa que, de forma particular y en una red social, vertió una opinión contra el padre de Marta del Castillo que en nada se corresponde con la opinión de los socialistas e inician, de esta forma, los tramites de expulsión del partido", informaban desde el PSOE entonces. Y, además, pidieron perdón al padre de Marta del Castillo.

