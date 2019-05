Detienen a tres personas que trataban de vender entradas falsas para la final de la Champions

La Policía Nacional ha detenido a tres personas que trataban de vender entradas falsas para la final de la Champions League. Los agentes han intervenido a los individuos de origen italiano 21 entradas falsas, 3.180 euros en efectivo y cinco sobres con el membrete de la Champions League. Los mismos portaban planos plastificados del Estadio Wanda Metropolitano.





Uno de los detenidos intentó huir, siendo interceptado por un policía



La intervención se ha iniciado tras una llamada a la sala 091, donde se informaba que varias personas se han dirigido a la oficina de acreditaciones manifestando que varios varones se encuentran en las inmediaciones del estadio intentando vender entradas para la final de la Champions League. Al acudir los agentes al lugar observaron un grupo que coincidía con la descripción aportada, comprobando que uno de ellos portaba un plano plastificado en la mano.



Tras identificarse los agentes en la zona frontal del Estadio, uno de los ahora detenidos intentó huir del lugar siendo interceptado por el policía. Otro intentó salir de la zona para deshacerse de cinco sobres blancos con el emblema de la Champions League, siendo también obstaculizado por varios agentes.





Tras comprobarlo por diversos métodos se determinó que eran falsas



Al intervenir las entradas, para poder comprobar si las mismas eran autenticas o no, se realizaron las pesquisas comparándolas con unas autenticas que se estaban vendiendo. Una vez cotejadas se comprueba que son falsas, realizando una segunda demostración in situ a través de una aplicación móvil con los códigos QR de las entradas, no derivando ninguno a las páginas web.



Así mismo, también se realizó una comprobación a través de la PDA de acceso que se utiliza para la entrada al estadio Wanda Metropolitano, no reconociendo las entradas que estos varones portaban. Tras ello se detuvo a los tres hombres, trasladándolos a la comisaría de Policía Nacional.