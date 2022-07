Detenidos un padre y su hijo menor por conducir al estar los padres bebidos

Los Mossos han detenido a un padre y a su hijo de 16 años al sorprender al menor conduciendo el coche en el que viajaba la familia porque el matrimonio estaba bebido y pidió al joven que los llevase hasta el hotel en el que se hospedan en Sitges (Barcelona).



El suceso, según han explicado fuentes de los Mossos, ha tenido lugar sobre las tres y media de la pasada madrugada en el kilómetro 39 de la carretera C-246a, en Sitges, donde la policía catalana tenía montado un control de alcoholemía.



Los agentes pararon en ese punto un vehículo en el que viajaban un joven, sus padres y un hermano menor de edad, todos ellos turistas extranjeros.



Cuando la policía pidió al joven que se identificara, ese alegó que no llevaba la documentación mientras los agentes comprobaban que los padres estaban bajo los efectos del alcohol.



Finamente, los padres explicaron que habían acudido a un espectáculo nocturno, durante el que habían bebido alcohol. Cuando debían regresar en coche al hotel, decidieron que era mejor no conducir en su estado y le pidieron a su hijo de 16 años, que no tiene permiso de conducción, que les llevase en el vehículo hasta el hotel.



Se da la circunstancia de que el matrimonio había dejado solo en el hotel a otro hijo menor, de 9 años, para acudir al espectáculo.



Finalmente, los Mossos detuvieron al joven de 16 años por no tener carné y conducir a pesar de ello un turismo, y a su padre como inductor del delito del hijo, ya que le pidió que condujese aun sabiendo que carecía de permiso, y por otro de desamparo de menores, ya que en el hotel dejaron solo a un niño de 9 años.



La madre está imputada por los mismos delitos pero permanece en libertad para poder hacerse cargo de sus dos hijos menores.