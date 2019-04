Detenido un peligroso fugitivo que atropelló en 2008 a un guardia civil

La Guardia Civil ha detenido en una finca abandonada y de difícil acceso próxima a Villarejo de Salvanés (Madrid) a un peligroso fugitivo de 37 años que en 2008 atropelló y dejó malherido a un agente de la Agrupación de Tráfico de este Cuerpo. Los agentes le han localizado oculto en una finca donde tanto él como la mujer que le encubría y le suministraba la comida, de 38 años, que también ha sido arrestada, ofrecieron una fuerte resistencia, ha informado este martes la Guardia Civil.

El detenido llevaba fugado desde 2008 y habían sido dictadas contra él cuatro órdenes de detención e ingreso en prisión por atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia, estafa continuada, falsedad documental, lesiones graves, pertenencia a organización criminal y delitos contra la seguridad vial cometidos en varias provincias españolas.

La investigación se inició el pasado mes de julio cuando agentes de la Guardia Civil detectaron a una persona que tras hacer uso de documentación falsa huyó de un control policial en la carretera N-320 a su paso por Chillarón (Cuenca). Los agentes consiguieron identificar al fugado y comprobaron que le constaban cuatro órdenes de detención e ingreso en prisión emitidas por autoridades judiciales de Madrid, Guadalajara, Cuenca y Vitoria.

El fugado carecía de actividad laboral y no mantenía relación ni con familiares ni amigos; tras complicadas gestiones los investigadores descubrieron que se ocultaba en la referida finca. El arrestado adoptaba medidas de seguridad para no ser detectado, tenía en todo momento las luces apagadas y no abandonaba la finca ya que recibía víveres de la mujer detenida una vez cada dos semanas. Ambos detenidos cuentan con un importante historial delictivo y la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del hombre.