Detenido en Las Delicias, Valladolid, por quebrantar una orden de alejamiento al acudir a casa de su pareja

Un varón ha sido detenido en la medianoche de este jueves en el barrio vallisoletano de Las Delicias por quebrantar una orden de alejamiento que tiene en vigor sobre su mujer, a cuya vivienda había acudido y donde se produjo una discusión entre ambos.

Según ha informado la Policía Municipal de Valladolid a Europa Press, los hechos se han producido en torno a la medianoche de este jueves, cuando un vecino de la zona de Las Delicias llamó a la Policía porque escuchaba una discusión de pareja en la que la mujer le decía al varón: "vete, que tú no puedes estar aquí".

Se presentó en la vivienda una patrulla y al abrir una mujer, nacida en 1968, le preguntaron si había alguien más en la vivienda, a lo que ella respondió que no mientras hacía gestos con la cabeza con los que indicaba hacia el interior.

Con permiso de la mujer, los agentes entraron al domicilio y en el salón encontraron a un hombre, nacido en 1972, que según el relato policial aseguró que sí que sabía que no podía estar allí, pero afirmaba que "no tenía otro sitio donde ir", que no había "hecho nada" a la mujer y "sólo" quería pasar la noche.

Los agentes confirmaron que el hombre tiene orden de alejamiento en vigor con prohibición de comunicación con la mujer y de acercarse a una determinada distancia, por lo que fue finalmente detenido.